«Населению будет очень сложно» – в Киеве заявили о неминуемости перехода к европейским тарифам

Вадим Москаленко.  
18.12.2023 21:33
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Убыточному и неэффективному энергетическому сектору Украины вскоре не останется ничего другого, кроме как назначать европейские ценники за энергоносители.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил эксперт Центра экономического восстановления Владимир Бужан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Убыточному и неэффективному энергетическому сектору Украины вскоре не останется ничего другого, кроме как назначать...

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«Если говорить о рынке электроэнергии, даже те компании, которые могли бы быть с нормальным финансовым здоровьем, вроде «Укрэнерго» или «Энергоатома», они полностью в долгах сидят.

Смена системы, переход к свободному рынку, поможет этим компаниям развиваться, а не думать о том, как позакрывать долги. И с рынком газа такая же ситуация», – сказал эксперт.

Бужан уверен, что Украина будет вынуждена постепенно перейти на европейские ценники энергоносителей.

«Надо урегулировать вопрос долгов, пересмотреть тарифы на энергоносители. Но это надо делать не одномоментно, это надо делать последовательно. Потому что если вы возьмёте, и сразу увеличите тарифы, сделаете их экономически обоснованными, цена как есть, как в Европе, то для населения это будет очень сложно.

Надо давать возможность приспособиться, и постепенно переходить на новые тарифы», – добавил он.

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