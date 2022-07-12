«Населенный пункт за населенным пунктом выдавливаем противника» – Сладков

12.07.2022  02:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Донбасс


Бойцы ДНР, продвигаясь в сторону Славянска, с каждым освобождённым населённым пунктом качественно меняют боеспособность своих подразделений.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Продолжается выдавливание врага с севера ДНР в юго-западном направлении. Ничего экстраординарного не происходит. Громятся склады боевиков – украинских националистов и наемников киевских – попадают в плен люди, какие-то перестрелки. Но все это происходит на фоне нашего продвижения вперед.

Мы забираем населенный пункт за населенным пунктом, оставляем там силы, мы ротируем силы. Какие-то полки уходят на полигоны, тренируются, какие-то уходят на доформирование, потому что есть и погибшие, и раненые. Нужно же возмещать потери личного состава.

Плюс, какие-то новые виды обеспечения, с ними нужно ознакомиться. Их нужно уметь применять. Медленно, но уверено мы меняем качество своего войска, действующего против неонацистов», – сказал Сладков.

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