Наш человек в Белоруссии Максим Равреба: «Россия не теряла Украину никогда, ни на одну минуту»

31.12.2018, Гомель, Сергей Степанов

Спецслужбы Белоруссии контролируют ситуацию и пресекают угрозу прозападного Майдана. Союзный договор не доведен до конца – он предусматривает слияние РБ и РФ в единое государство с российским рублем в качестве валюты. Россия сохраняет мощные экономические рычаги для влияния на Украину. Ситуация в бывшей УССР похожа на фильмы про зомби-апокалипсис. «Ватники» должны копить ненависть и готовиться к неизбежной победе.

Об этом в предновогоднем интервью «ПолитНавигатору» заявил известный тележурналист Максим Равреба, вынужденный покинуть Киев после победы Евромайдана и живущий сейчас в Белоруссии.

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«ПолитНавигатор»: Перед Новым годом внимание и «ватников», и наших идеологических недругов было приковано к двум поездкам Александра Лукашенко в Москву. Оба лагеря выдвигали версию, что Батьку «дожимает» Кремль, предлагая размен экономических преференций на уменьшение уровня самостийности. Что об этом слышно в Белоруссии, и как оттуда воспринимаются эти публикации?

Максим Равреба: В Белоруссии никак не воспринимают новости с переговорного фронта. Белорусам глубоко все равно на все, что делается в области договоренностей Лукашенко с Путиным.

Несомненно, белорусы – народ любознательный, и у многих есть вопросы. Но практика научила, что за лишние вопросы можно быть приглашенным на неприятное интервью с парнями из местного отдела по борьбе с НЛО. При этом приглашающая сторона обеспечивает в некоторых случаях бесплатный трансфер.

Поэтому белорусы привыкли лишних вопросов не задавать и делать выводы по ситуации.

Впрочем, белорусы настолько привыкли к тому, что отношения с Москвой – ответственность Лукашенко, и он с этой задачей успешно справляется, что уровень доверия к действиям президента в отношениях с Россией очень высок.

Это такой гражданский договор. Лукашенко гарантирует возможность работать в России без патентов, а белорусы гарантируют одобрение и поддержку политики Лукашенко в белорусско-российских отношениях.

«ПолитНавигатор»: Это рядовые люди. Но есть же экспертное сообщество. На днях я задал вопрос одному политологу из Минска (который считается сторонником союзного государства) насчет того, как отнеслись бы белорусы к повторению Крымского сценария. В ответ, буквально, было заявлено, что предложение повторить Крымский сценарий в Минске вызовет желание с ходу «послать подальше». Мол, у нас свое государство, мы им вполне довольны, а вы предлагаете аншлюс.

Максим Равреба: Разговоры о Крымском сценарии и даже аншлюсе ведутся только в украинской прессе и некоторых российских изданиях. Журналисты, политологи и эксперты сами придумывают смеси, из которых рождают самые причудливые мыльные пузыри и наслаждаются их красивым полетом, переливами ярких красок на их поверхности, столкновениями и зигзагами в воздухе, а при виде схлопнувшегося пузыря приходят в детский восторг.

Людям здравомыслящим хорошо известно, что договор о Союзном государстве предусматривает фактическое слияние России и Белоруссии в единое государство с российским рублем в качестве валюты и о том, что выполнение этого соглашения так и не довели до конца.

Люди сведущие отлично помнят, что такое Крымский сценарий, и при каких обстоятельствах он случился. И, раз так, то опасаться подобного нет смысла.

Майдана в Белоруссии нет и не предвидится, а военной базы России на территории страны, подобной Севастопольской, нет.

Все прекрасно понимают, какие проблемы Москва навлекла на себя из-за Крымского сценария и участия в обороне Донбасса, и усугублять ситуацию при незакрытом украинском вопросе никто не будет.

Кроме того те, кто в теме, прекрасно понимают, что Белоруссия зависит от России, а Запад может помочь только так, как помог Украине. Украинского сценария здесь хотят куда меньше, чем Крымского.

Так что все разговоры вокруг нынешнего обострения я бы назвал общими и пустыми. Белорусы привыкли, что Лукашенко периодически конфликтует с Москвой, но всегда умеет договориться. Всерьез к его словам о том, что Россия мечтает проглотить Белоруссию, как Крым, никто не относится. Считают это простым звуковым сопровождением очередного обострения.

«ПолитНавигатор»: Я слышал, кстати, и от русских патриотов о том, что лучшим вариантом было бы поглощение не РБ Россией, а наоборот – чтобы белорусская модель экономики без олигархов распространилась на Россию.

Максим Равреба: Это скорее романтическая фантазия на сытый желудок, чем серьезные намерения добиваться подобной цели. Белоруссия – очень небольшое государство, где живет меньше людей, чем в Москве. Россия для многих – место работы, трудоспособные и энергичные люди едут в основном туда на отхожий промысел.

Впрочем, тенденция миграции россиян в Белоруссию есть, это нельзя игнорировать.

Но на территории Белоруссии фантазий о водворении в России белорусской модели я не слышал. Белорусы люди трезвые и практичные. Те, кто на обеспечении социального государства – лояльная власти группа населения. Молодежь белорусский порядок стесняет, и они с восторгом отзываются о пребывании в турпоездках на Украине. Но при этом понимают, что нельзя путать туризм с эмиграцией. От порядков в России они тоже не в восторге, но деньги решают все, и они все равно едут туда работать и зарабатывать.

«ПолитНавигатор»: А насколько активен Запад в обработке молодежи? Если изучить, что происходит сегодня на некоторых медиа-площадках в Минске – похоже, там европейцы регулярно проводят посиделки, очень напоминающие то, что было на Украине.

Максим Равреба: Запад никогда не прекращал своей работы по созданию лояльных социальных групп разных поколений. Деятельность многих иностранных агентов влияния разрешена, они и правда проводят свои мероприятия, но под очень плотной опекой спецслужб, которые внимательно следят за их деятельностью.

Тут сравнения с Украиной невозможны. Иноагенты наводнены агентами КГБ, а, может, даже состоят только из них. Запад с этим смирился, но продолжает строить планы.

Достаточно познакомиться с ежегодным докладом Чатэм хауса по Белоруссии. Там все, как мы любим. Рекомендации удешевить стоимость виз для активистов, дабы облегчить им путешествия на базы подготовки, вспомоществование в празднованиях национально ориентированных праздников наподобие Дня воли, разрешенного, кажется, в 2017 году, выпуске сопутствующих товаров в национальном духе, вроде вышиванок и флагов БНР с Погоней, финансирование углубленного изучения белорусского языка (на котором в быту здесь никто не говорит), создания различных клубов, секций и так далее.

Но подобная помощь внимательно отслеживается, фильтруется, активисты вербуются, а все, что хотя бы отдаленно напоминает военную подготовку или тренинги протеста – пресекается очень жестко.

Впрочем, на Западе это и так знают и даже не пытаются лезть. Запад смирился с Лукашенко, его уже никто не называет диктатором, просто ждут, когда он закончится.

«ПолитНавигатор»: Мне как крымчанину было обидно – Белоруссия по-прежнему не вводит авиасообщение с полуостровом, но практически одновременно с публикацией первого санкционного списка РФ против Украины белорусы принимали у себя делегацию из Киева на «Форум регионов». Зачем это нужно Минску? Почему он не готов ссориться с режимом Порошенко?

Максим Равреба: Официально: Минск является переговорной площадкой для урегулирования украинского кризиса, поэтому Белоруссия выдерживает нейтральную позицию в отношении конфликта в соседней стране.

Неофициально: Россия, по договору о Союзном государстве обязана согласовывать свои внешнеполитические шаги, особенно что касается военных действий, применения вооруженных сил и изменения в связи с подобными мерами территории Союзного государства. Этого во время возвращения Крыма сделано не было.

Но Минск это принял и все проблемы, связанные с Крымом, решаются по умолчанию. К примеру, Белоруссия принимает у себя импорт крымских товаров и услуг. В магазинах здесь продаются крымские вина, а туристам рекламируют крымское направление и обеспечивают его транспортными услугами. В ООН Белоруссия голосует по вопросам, связанными с Украиной, в пользу России, что очень раздражает Киев. Белоруссия существенно ужесточила пограничный контроль на украинской границе после госпереворота и начала войны. И с тех пор только усиливала меры безопасности в отношении Украины.

Белоруссия не раз задерживала на своей территории украинских шпионов, за чем следовало зеркальное задержание на Украине граждан Белоруссии. Киев высылал сотрудников белорусского посольства, а Минск отвечал зеркально.

На территории Белоруссии, в Гомеле, был задержан гражданин Украины Павел Гриб, который был передан российской стороне. Официально этот факт белорусскими спецслужбами отрицается.

Вместе с тем, отношения с Украиной остаются такими же, как и раньше. Проводятся все намеченные встречи, мероприятия и форумы. Все без оглядки на все примеры, которые я привел.

Как и Россия, Белоруссия сохранила безвизовый режим с Украиной, хотя и не признает некоторые виды документов, которые ввели после переворота, и не пускает по ним на свою территорию. Фактически сейчас право на въезд есть только у обладателей загранпаспортов Украины, что идет вразрез с безвизовыми соглашениями.

«ПолитНавигатор»: На Украине избирательная кампания. Еще недавно считалось, что у Петра Порошенко нет шансов на переизбрание. Но последние месяцы показали, что, похоже, его рано списывали со счетов.

Впрочем, за кого болеть на украинских выборах? Кампания Юлии Тимошенко также строится на русофобии.

Максим Равреба: Лично я не вижу никаких препятствий у Порошенко для получения второго срока. Вместе с тем, его непопулярность сегодня я тоже не могу игнорировать. Большинство Порошенко ненавидят из-за того, что жить стало хуже, а будет еще хуже. Поэтому такие предвыборные шаги, как провокация в Черном море и Томос я расцениваю, как перегиб.

Но это я. Для Порошенко, если смотреть с его колокольни, выгодно любое обострение на внешнеполитическом фронте и любой повод показывать «российскую агрессию». Это сейчас спасательный круг Порошенко.

Но нужно понимать и то, что замена Порошенко на Тимошенко – это замена шила на мыло. Тимошенко ненавидят не меньше, чем Порошенко и, хуже того, – над ней смеются. Порошенко же в этом смысле в более выгодной позиции. Он, может быть, страшен, но не смешон. Я имею в виду внутри страны.

У Порошенко власти больше, чем у Януковича и Кучмы, под прикрытием мнимой войны он может позволить себе все в отношении кого угодно. Любой может быть арестован и брошен в СИЗО на годы, как это случилось в Коцабой, Муравицким и, главное, – Александром Ефремовым.

Порошенко ненавидят, но боятся. И это делает его серьезным кандидатом на второй срок. Все помнят Тимошенко на посту премьера, ее пустые обещания, не менее лживые, чем у Порошенко и все понимают, что хрен редьки не слаще.

Что же касается таких причудливых кандидатов, как Зеленский и Вакарчук, то я не готов всерьез обсуждать их шансы. Уверен, что штаб Порошенко прорабатывает самые разные варианты, как их нейтрализовать. Думаю, в ход пойдет то, против чего не устоит ни один шоумен: подкуп.

Если не поймут, – против них развернут всю мощь силового блока. Шоуменам такие проблемы не нужны: они им не по зубам. Зеленский и, тем более, Вакарчук – не бойцы.

«ПолитНавигатор»: Кстати, а за что так Ефремова? Это показательные репрессии, чтобы другие не рыпались?

Максим Равреба: Ефремова держат в СИЗО, как заложника. Никто и никогда не подтвердит этот факт под запись, но это так. Ефремов – заложник. Как заложнику ему гарантируют жизнь и сносные условия содержания. Мы видим, как с него уже сняли часть подозрений.

Еще одна роль Ефремова, как заложника – острастка для всех богатых и могущественных бывших регионалов, чтобы сидели на попе ровно и не дергались. И регионалы послушно сидят на попе ровно и не дергаются.

Разумеется, режим понимает, что Ефремов в ярости от того, как с ним поступили. Он уже пересидел и Тимошенко, и Луценко, пусть и в СИЗО. У Ефремова украли годы жизни, и он будет рвать тех, кто его упрятал и предал, выйди он на волю, и если откроется окно возможностей.

Впрочем, есть и антидот для этого случая. Радость освобождения и нежелание попасть в неволю снова перебивают у бывших з-к желание мстить.

Конечно, если власть переменится так, что Ефремов сможет отплатить – он своего не упустит, и кто в его списке – ответят головой. Но подобного переворота на Украине я себе пока не представляю.

«ПолитНавигатор»: Судя по вялой реакции бывших однопартийцев в его поддержку, сигнал услышан?

Максим Равреба: Бывшие регионалы, кроме Царева, Колесниченко и Добкина меня разочаровали. Они вялые, как ботва и висят, как чресла импотента. Противно говорить о них.

«ПолитНавигатор»: Социолог Евгений Копатько на днях заявил, что, по его мнению, Украина для России окончательно потеряна на обозримую перспективу. Это действительно так, или шанс переломить ситуацию есть?

Максим Равреба: Мнения некоторых экспертов, которые вещают из Москвы, я не принимаю всерьез. Москва очень расслабляет, подкупает и портит всех, кто в 2013-2014 году показывал впечатляющий личный пример. Это, увы, судьба всех, кто нашел убежище в Москве. Они размагнитились и выражают зависимую позицию, обусловленную самыми разными мотивами. А мотивов Москва дает им достаточно.

Что касается конкретного мнения, которое ты привел, то оно очень примитивно и смешно. Как Россия может потерять Украину, если Россия – главный инвестор Украины, а Киев экономически полностью зависит от Москвы?

Если под санкции России попадет Энергоатом, атомные станции Украины остановятся. Если санкции коснутся НЭК, свет в окнах украинцев погаснет. Если в черный список попадет Карпатнефтехим – движение на дорогах Львовской и Закарпатской областей остановится.

Россия не теряла Украину никогда, ни на одну минуту.

Другое дело – тот срач прикрытия, который уже пять лет не прекращается и ведется круглосуточно. Это прикрытие, которое нужно для отвлечения внимания народа от тихих дел, которые делаются за кулисами.

Последний пример: 7 и 25 января 2018 года украинскую границу пересекли две партии груза из Липецка на сумму около 10 миллионов гривен (25 000 000 р). Груз – оборудование фабрики Порошенко в Липецке, которое, как хорошо известно, находится под арестом.

Кстати я не слышал, чтобы под санкции попала фирма Рошен. Если это свидетельство потери Украины для России, то пациент скорее жив, чем мертв.

«ПолитНавигатор»: Твой прогноз на 2019 год?

Максим Равреба: Ватникам для начала я бы сказал жесткую правду в глаза: Русская весна сменилась летом, лето – осенью, на дворе зима и она может быть долгой. События 203-2014 года стали частью истории. Больше они никакого значения для дня сегодняшнего не имеют. Это значит, что вам нужно жить не воспоминаниями, стенаниями или разочарованиями. И если ваш выбор в сегодняшний день – борьба с общим врагом – живите будущим.

Кто согласен, готовьтесь к тому, что за победу придется бороться. Никто не поможет, а, может, даже и не поддержит. Оружие – храбрость, решительность и упорство. Власть никуда не денется – она понятие вечное. И, когда мы дождемся своего часа, а мы его дождемся, исторический маятник смахнет врага все равно. Таковы вечные законы истории.

И, если вы будете держаться подобного взгляда на вещи, то 2019 год не принесет вам больше боли и разочарований: если вы добрались до 2018-го и до сих пор злая вата – вы привиты от всякой сволочи и никогда не будете заражены.

На Украине и правда случился – зомби-апокалипсис. Они и правда зараженные. А вы – нет. Все, как в кино. Смотрите на это так.

Поэтому будьте здоровы, сильны, ищите живых, объединяйтесь в тусовки, клубы, команды. Если будет так – то придет и время отрядов ополчения. Никакой помощи не будет. Единственное оружие – твоя храбрость, умноженная на упорство и ненависть. Лютую ненависть.