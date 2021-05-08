«Наш день победы – это украинский флаг над Севастополем и Донецком» – Мосийчук

08.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина будет праздновать новый День Победы, который станут отмечать в Киеве после захвата Крыма и Донбасса украинской армией.

Об этом в своём видеообращении заявил экс-боевик нацистского батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На нашу землю пришла новая война, которая пометила могилами всю территорию Украины от Донецка до Львова, от Одессы до Луцка, у каждого города и городка есть свои могилы», – рассказал Мосийчук.

«Вторая мировая война шла шесть лет. Наша национально-освободительная война, оборонная война против российской агрессии, идёт уже семь лет, и конца ей не видно.

Потому для меня лично, как и для миллионов украинцев, я уверен, наиболее долгожданным днём будет день нашей победы в этой войне. Когда украинские сине-жёлтые флаги будут над освобождённым Симферополем и Севастополем, Донецком и Луганском, когда Украина возобновит территориальную целостность, это и будет победой в нашей войне», – добавил экс-боевик «Азова».