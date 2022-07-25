«Наш фронт – референдум и возвращение в родную гавань» – глава ВГА Запорожской области

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Новости Украины

Освобождённые от ВСУ территории Запорожской и Херсонской области планируют провести референдум о вхождении областей в состав РФ одновременно и как можно быстрее, для обеспечения безопасности людей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общая скорость подготовки референдума, народного плебисцита, волеизъявления – говорит об одном, что мы выходим на даты первой половины сентября… Люди требуют референдум – как можно быстрее. Говорят – что мы тянем, почему так долго, почему мы ещё не Россия и не в России? Давайте, скорее проводить. Я как член главного совета ВГА чувствую больше, чем просто ответственность, что каждый день невхождения в Россию, невозвращение в родную гавань, это, по сути, потерянные возможности для миллиона людей. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы референдум прошёл как можно быстрей. Но безопасность и прозрачность – это два основных условия. Мы консультируемся, общаемся с нашими коллегами в Херсонской области, и видим, что можем выйти на единую дату и, самое главное, что может дать большую гарантию безопасности. Потому что режимом Зеленского делается всё возможное, чтобы совершать теракты, обстреливать инфраструктуру, запугивать людей», – отметил он.

«Делать это на большой линии фронта им будет тяжелее, если мы, тем более, единым фронтом будем выступать не только на линии боевого соприкосновения, но и в деле возвращения в родную гавань и восстановления мирной жизни», – рассказал Рогов.