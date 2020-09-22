Наш курс в Россию неизменен с 2014 года, с «Минском» или без – глава ДНР

22.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Донбасс не собирается иметь какое-либо отношение к Украине, которая после майдана погрязла в таких кредитах, что их невозможно будет погасить нескольким следующим поколениям.

Об этом в ходе прямой линии заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Зеленским становится всё хуже и хуже, причём, не только в отношении Минских соглашений. Мы видим, что происходит на самой территории Украины, но те материалы, которые есть у меня, говорят о плачевной ситуации по всем направлениям. Не то, чтобы мы хотели, чтобы плохо было на Украине. Мы в первую очередь думаем о том, чтобы у нас ситуация развивалась.

Тем не менее, вместо того, чтобы Украине завершить конфликт, вместо того, чтобы сконцентрировать свои усилия на развитии своей экономики или на спасении экономики – я не знаю, есть ли там возможность спасти, потому что Украина погрязла в кредитах, которые невозможно отдать нескольким следующим поколениям. Извольте, но мы не хотим иметь к этому отношения», – заявил Пушилин.

В то же время он подчеркнул, что срок Минских соглашений не безграничен.

«Мы прекрасно понимаем, что есть какой-то предел. Мы видим, что если обратить внимание на наших граждан, то они дают абсолютно адекватные оценки: мир вроде бы есть, а вроде бы нет, и в любой момент могут начать стрелять, мы же всё это видели. Могут продвигаться к определённым позициям, а потом говорить: «Нет, нет! Это не мы. Хотите проверить?», а потом нельзя проверить, потому что там можно действительно, что-то обнаружить. Мы видели ситуацию с Шумами. Конечно, мы ещё будем продолжать… Мы знаем, что делать, и каким образом делать», – сказал руководитель республики.

При этом, по его словам, заявления «достаточно высоких чинов украинского политикума», что Минские соглашения нужны только как возможность санкционного давления на РФ, не остаются незамеченными.

«Как будут дальше развиваться события – время покажет. Одно могу сказать, что наш курс на объединение с Российской Федерацией неизменен с 2014 года. С Минскими соглашениями или без Минских соглашений», – подытожил глава ДНР.