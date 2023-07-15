«Наш Моссад действует»: Буданов признал, что посылает убийц в Россию

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На Украине уже создана структура, которая занимается ликвидацией русских за границей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью агентству «Рейтер» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

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Объясняя свою публичную активность, он утверждает, что в наши дни руководитель военной разведки не может оставаться в тени.

«Без этого уже невозможно. И все следующие войны будут выглядеть так. В любой стране мира. Можно сказать, что мы здесь задаем тренд», – пафосно заявил Буданов.

Вспоминая потерю Крыма 2014 году, он жалуется, что русские застали всех врасплох.

«Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся в 2022 году – мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву», – считает глава украинской военной разведки.

Собеседник агентства не против, когда ГУР сравнивают с израильским Моссадом, проводящим ликвидации на территории других стран, добавляя, что «мы этим занимались и будем заниматься».

«Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует», – говорит Буданов.

Он признает, что в конце мая российские ракеты поразили штаб-квартиру ГУР на Рыбальском острове в Киеве, но преуменьшает последствия удара.

«Это была не первая их попытка. Но, как видите, мы снова здесь, в основных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, как люди ходят и работают», – резюмировал Буданов.