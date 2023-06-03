Наш ответ киевской пенсионерке: Житель Севастополя проявил бдительность и сбил дрон
Житель Севастополя сбил «подручными средствами» дрон, который заметил в Инкермане. Запуск беспилотников над городом запрещен в условиях СВО.
Квадрокоптер был не со взрывчаткой, а с камерой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто и зачем его запустил – выясняют оперативные службы», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он поблагодарил гражданина за бдительность, но подробности уничтожения подозрительного летательного аппарата сообщать не стал.
На Украине же, как известно, власти поступили иначе. Легенду о пенсионерке, сбивавшей дроны-камикадзе банкой с консервированными помидорами, подхватила супруга президента Елена Зеленская, на полном серьезе рассказав об этом в эфире американского ТВ, вызвав смех телеведущих.
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