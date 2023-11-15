Наш ответ содомскому Западу: в российских школах начнут учить жизни в счастливом браке

«Разговоры о важном» в старших классах школы заменят «Беседы о семейной жизни». Такой курс прорабатывается сейчас в Министерстве просвещения РФ.

Об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как зампредседателя общественного совета Министерства просвещения могу сказать, что сейчас разрабатывается в рамках «Разговор о важном», который включен с 1 по 11 класс, программа «Беседы о семейной жизни». Необычайно важно подготовить детей к тому, к чему их практически никто системно сейчас не готовит», – подчеркнул митрополит.

Он отметил, что к любому электроприбору прилагается инструкция, что с ним делать необходимо, а что может привести к поломке.

«И только для семейной жизни таких пособий нет. И это превращается в художественную самодеятельность несчастных детей. Откуда они получили информацию? Из интернета, из своих, зачастую, не всегда благополучных семей? Со дворов, от подружек, от друзей, а чаще всего им ничего не говорят, так, сами справитесь. С чем-то они справляются, а с чем-то нет. И мы знаем, какой огромный процент разводов сразу после брака. И постепенно люди привыкают, один развод, второй, третий. А мы кричим о депопуляции, о том, что необходимо повышать рождаемость и так далее. Говорим о каких-то предполагаемых нами задачах», – указал Тихон.

По его словам, чтобы были многодетные семьи, нужно с детства приучать детей хотеть и любить своих будущих детей. Чем раньше занимались государственные институты до эпохи исторического материализма.

«Нужны выверенные, умные, доступные для детей и, самое главное, ими воспринимаемые уроки с задушевными разговорами, где будут множество из тех проблем рассматривать, с которыми реально молодые люди столкнутся – и до брака, и во время брака. Проблемы, которые можно разрешить, и есть такой опыт, но об этом просто молодые люди не знают и принимают порой трагические решения. Убежден, что такие беседы надо начинать не с 9 класса, а прямо с детского сада, чтобы была некая системность, что девочка – это будущая мама, мальчик- будущий папа, и у них будут прекрасные дети», – пояснил владыка.

Прежде чем курс семейной жизни введут в старших классах школы, нужно подготовить педагогов, поскольку вести его будут сами учителя.

«Никто не говорит, что это будет по щелчку, и завтра. Надо готовить преподавателей, надо готовить методики. Надо готовить материалы, надо их отбирать, чтобы они были смотрибельны и воспринимаемы. В одно мгновение это не сделаешь. Если мы это делать не начнём, будет очень плохо. Надо начинать делать, ошибаться, исправлять, но идти вперёд», – заключил Тихон.