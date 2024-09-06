«Наш шоумен не подумал, что будет дальше» – Луценко о вторжении на Курщину

Зеленский из двух вариантов действий – дальше с позором отступать или пойти на отчаянную авантюру – выбрал второе, однако совершенно не задумался о том, какие последствия будут ожидать Украину в случае полного провала.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В августе Зеленскому предложили два варианта: один – тяжелое отступление и неизбежные позорные переговоры с Путиным, а второй предложили – героическую атаку на территорию врага, конечно, наш шоумен перед днем независимости выбрал второе. Что будет дальше, этим никогда наш гарант не заботился, каким будет второй шаг, третий, четвертый – неважно. В результате мы живем в реальности, когда мы увеличили линию боестолкновения на 320 километров, когда лучшие десантно-штурмовые бригады Украины были переведены на Курский фронт с техникой, БК, «Хаймарсами», РЭБами, артиллерией – со всем. А с другой стороны, придет неизбежный октябрь и ноябрь. Уже очевидно, что Курская офензива (наступление) была полезной – и пленных набрали, и поломали «красные линии» ретроградов на Западе, и подняли дух в Украине, «ще не вмерла Украина», – все это полезно. Но вопрос, а Донбасс?», – задался он вопросом.

«Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут, но нужно же еще пояснение, а что дальше? А дальше – наше руководство готовит крайнего. И Сырский будет не единственным, крайним будет Запад. По всей риторике, которая ведется Офисом президента, все сходится на том, что во всех наших неудачах виноват Запад. Мало дал, не то дал, не вовремя и так далее», – заключил Луценко.