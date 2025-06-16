«Наш винегрет гаражного ВПК проигрывает отлаженному русскому конвейеру» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
16.06.2025 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В западных СМИ пишут о том, что после выхода США из конфликта у Киева есть три пути: полагаться на силы Европы, покупать оружие у США за европейские деньги или  активизировать собственное производство, привлекая западное финансирование. Однако третий вариант – самый нереалистичный.

Такое мнение на канале «Politeka» выразил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В западных СМИ пишут о том, что после выхода США из конфликта у Киева...

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«Третий путь самый нереалистичный. Чтобы ещё больше масштабировать украинское производство, нужен конвейер. А с учётом того, что Россия может потенциально разбомбить любое место в Украине, мы априори не можем построить мастштабированный конвейер, который мог бы выпускать, например, в одном месте системно сотни тысяч дронов или десятки тысяч единиц стрелкового вооружения, или чего-то ещё», – отметил он.

«Наше производство очень децентрализовано – это производство сотен тысяч гаражей или маленьких цехов. С одной стороны, это позволяет избежать массированного уничтожения, но с другой стороны, сложности с логистикой, с управлением этими процессами – приводят к тому, что у нас просто сумасшедший винегрет систем вооружения в любом направлении.

И мы в то же время постепенно просаживаемся, проигрываем российской промышленности, которая производит сотни тысяч единиц на конвейере», – рассказал Бортник.

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