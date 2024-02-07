«Наш ВПК перезапускается» – Боррель уверяет, что оружия для ВСУ «скоро» станет больше

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Западная поддержка Украины сейчас начала резко сокращаться, однако страны Европы будут стараться наращивать объёмы ВПК.

Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил представитель Европейского союза по иностранным делам, известный русофоб Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо также и быстро восстановить европейскую оборонную промышленность. Я знаю, что вы ожидаете от нас больше военной поддержки, больше боеприпасов, больше всего. Но в течение последних двух лет подавляющее большинство военной поддержки поступало из существующих запасов, которые у нас были на складах. Поэтому пополнение этих складов и продолжение поставок вам оружия и боеприпасов представляет значительный вызов для нашей оборонной промышленности, которая сократилась в мирный период», – сказал Боррель.

Однако он подчеркнул, что сейчас европейский ВПК перезапускается, и в будущем поставляться будет только больше.

«Но мы уже изменили эту тенденцию, и мощность производственная нашей оборонной промышленности уже увеличилась на 40 процентов с начала этой войны, и сейчас мы выходим на производство 1,4 миллиона боеприпасов в год. Я прекрасно понимаю, что ваши потребности в боеприпасах больше. Я общался с вашими военными, я знаю, что вам нужно больше, но мы тяжело работаем, и мы уже… и мы обеспечим передачу 1 миллиона снарядов к концу года. Это в дополнение к тем боеприпасам, которые вам продают», – добавил «политик».