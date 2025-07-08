«Наш ВПК разрушен» – в Киеве жалуются, что «тактика тысячи порезов» не работает с Россией

Вадим Москаленко.  
08.07.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине глупо надеяться истощить Россию, но киевское руководство всё равно пытается тянуть время.

Об этом на канале «NemyriaLive» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине глупо надеяться истощить Россию, но киевское руководство всё равно пытается тянуть время. Об...

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«Каждый в отдельности украинский стратегический шаг красивый, вызывает уважение, ну ничего больше. Он не ведет к коренному слому войны.

Можем ли мы надеяться, что стратегия тысячи порезов приведет к изменению ситуации и к тому, что Россия обессилит раньше? Нет, не можем. Хотя бы потому, что Китай уже сказал: «Будем помогать», – сказал Дацюк.

«И в этом смысле вопрос, можно ли поднимать ставки дальше – это вопрос вечной войны. Но ни по каким параметрам эта война вечной быть не может. Ну, например, по параметрам усиления разрушения тыла, который проявился в последние месяцы. По этому параметру война не вечная. Они уже разрушили значительное количество нашего ВПК», – добавил он.

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