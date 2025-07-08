Украине глупо надеяться истощить Россию, но киевское руководство всё равно пытается тянуть время.

Об этом на канале «NemyriaLive» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый в отдельности украинский стратегический шаг красивый, вызывает уважение, ну ничего больше. Он не ведет к коренному слому войны.

Можем ли мы надеяться, что стратегия тысячи порезов приведет к изменению ситуации и к тому, что Россия обессилит раньше? Нет, не можем. Хотя бы потому, что Китай уже сказал: «Будем помогать», – сказал Дацюк.