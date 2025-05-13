«Наш злейший враг!» – Верховная рада в первом чтении прокляла «теневой флот РФ»

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Верховная рада проголосовала изменения в закон «О санкциях» по применению мер воздействия к морским и воздушным судам, причастным к «теневой транспортировке» российской нефти и нефтепродуктов.

Законопроект был принят за основу в первом чтении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пояснительной записке говорится, что «теневой флот РФ» создаёт угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Инициаторы считают, что законопроект позволит накладывать санкции не только на физических и юридических лиц, но и на конкретные суда и самолеты, «участвующие в теневых перевозках нефти, оружия и военных для Кремля». Дескать, санкции по регистрационным номерам более эффективны в борьбе с теневым флотом, чем санкции на юридических и физических лиц, являющихся владельцами судов, которые легко переоформить.

«Чем дороже будет их логистика и чем сложнее она будет, тем меньше они смогут продавать свою нефть из своих ресурсов, вывозить своих военных и перевозить оружие, и тем быстрее закончится война… РФ создала огромный теневой флот, они имеют самый большой флот теневой в мире… Некоторые страны продолжают принимать ресурсы РФ и щедро оплачивают их, таким образом фактически поддерживая войну против Украины», – вещала депутат «Голоса» Юлия Сирко.

Однако бывший депутат «ОПЖЗ», а ныне представитель парламентской группы «Видновлення Украины» Григорий Мамка призвал к доработке законопроекта после первого чтения.

«Есть два аспекта. Может хорош играть с этими санкциями, а что – то сделаем, ну, чтобы наверняка оно работало? Раз. И второй аспект, а что такое сам факт использования судов, в рамках чего он будет устанавливаться? Опять рапорт сотрудника СБУ? Слушайте, действительно хорошие законопроекты, действительно нам необходимо совершенствовать, но его надо разумно совершенствовать для того, чтобы этот механизм работал», – напутствовал бывший «побратим» Медведчука.

Законопроект поддержали 269 депутатов.