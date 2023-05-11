«Наша армия – дно, примитивные уроды не победят»: львовская блогерша попала в скандал

Блогер из Львова Кристина Горун, известная также под псевдонимом «Черная Мамба», назвала украинскую армию «дном» и примитивными уродами, которые ничего не могут и не победят.

Об этом сообщает местный телеканал НТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Якобы так Горун ответила в личном сообщении одному из подписчиков, который возмутился на еще один ее скандальный пост в соцсетях. Там девушка критикует «рагулей» за то, что они выступают против русскоязычной музыки, комментируя недавний скандал во Львове.

«Попробуйте ко мне подойти, когда я в машине слушаю и буду слушать Кизару, и сделать свое на…й никому не нужное замечание. Я не то, что кашкет снесу с башки, вы пожалеете, что родились! Это гарантировано. Слушайте свою безвкусицу типа Джерри Хейл, или как эту бесталанную блевоту зовут, или Калуша и других ужасных исполнителей и не зае…вайте людей! Я ж терплю этот п…ц в такси, в заведениях, на улице, вот и вы, рагулята, потерпите. Также не рекомендую мне что-то на это отвечать, потому что не потащите», – сказала Горун.

При этом, позже в своём блоге она выложила запись, где говорит, что не помнит ничего об оскорблениях в адрес украинских военных.

«Вчера у меня взламывалась страница два раза – я потом прикреплю скрины с емейла, я возвращала страницу. Не знаю, было ли это написано мной или не мной – единственное, что я вспоминала, могла ли я такое написать, потому что в последний год я поддерживаю армию и ВСУ, помогаю, чем могу».

В СБУ, однако, ей не поверили и инициировали проверку, а боевики из Союза ветеранов АТО публично угрожают расправой.

«Скоро мы вернемся с победой и покажем этой, прости Господи, львовянке, в каком месте у нее дно. Такая же участь ждет и других сторонников страны-террориста», – говорится в сообщении организации в соцсети.