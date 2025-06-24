Наша армия не готова воевать с Россией дольше одного дня – литовский наёмник

Армия Литвы применяет устаревшие методы подготовки к войне и не имеет нужной техники для противостояния России.

Об этом в эфире видеоблога «Delfi Литва» заявил боевик признанного террористическим и экстремистским «Белорусского добровольческого корпуса», литовец Эрнестас Ругинис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте обсудим основную проблему литовской армии. Мы придерживаемся доктрины маневренной войны, что в современных реалиях просто невозможно с нашим количеством техники и человеческого ресурса. В Украине уничтожается техники в день столько, сколько у нас вообще в литовской армии есть.

Мы говорим про какие-то маневры, но мы не говорим, что будет происходить после маневров. Я уже общался с некоторыми военными, они уже обучаются созданию линий обороны, траншей, блиндажей, потому что, допустим, в мою срочную службу, мы окопы копали только на КМБ и два раза на учениях… Все. То есть мы ходили, какие-то маневры совершали, что в современных реалиях войны с Россией мы не можем позволить», – высказался Ругинис.