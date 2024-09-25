«Наша авиация работает в четверть силы»: Хайруллин знает, почему

Российская авиация способна нанести бомбовый удар одновременно по всему фронту.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас на СВО работает порядка 200 многофункциональных самолётов. Пять вылетов в день считается нормальным количеством для Су-34 и Су-30. То есть потенциально мы можем наносить 1000 бомбовых ударов в день на СВО. Сейчас мы наносим в среднем порядка 200 только бомбовых, я о других не говорю. Редко бывает больше 300. То есть мы работаем в четверть силы.

Именно от этого американцы сравнивают со своими. Но надо понимать, что их 1200 стоящих на вооружении многофункциональных самолётов, часть из которых в лучшем случае может летать каждый день, и это требует огромных ресурсов, это всё разбросано по всему миру… Порядка 200 самолётов на СВО у нас работает на земле, и это потенциально 1000 ударов в день. Даже если мы будем три бомбовых вылета наносить, укропам вообще там вешаться. То есть мы ещё не начинали. Вот, что такое российская авиационная мощь», – рассказал Хайруллин.