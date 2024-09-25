«Наша авиация работает в четверть силы»: Хайруллин знает, почему

Максим Столяров.  
25.09.2024 16:47
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская авиация способна нанести бомбовый удар одновременно по всему фронту.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская авиация способна нанести бомбовый удар одновременно по всему фронту. Об этом в своём...

«Сейчас на СВО работает порядка 200 многофункциональных самолётов. Пять вылетов в день считается нормальным количеством для Су-34 и Су-30. То есть потенциально мы можем наносить 1000 бомбовых ударов в день на СВО. Сейчас мы наносим в среднем порядка 200 только бомбовых, я о других не говорю. Редко бывает больше 300. То есть мы работаем в четверть силы.

Именно от этого американцы сравнивают со своими. Но надо понимать, что их 1200 стоящих на вооружении многофункциональных самолётов, часть из которых в лучшем случае может летать каждый день, и это требует огромных ресурсов, это всё разбросано по всему миру… Порядка 200 самолётов на СВО у нас работает на земле, и это потенциально 1000 ударов в день. Даже если мы будем три бомбовых вылета наносить, укропам вообще там вешаться. То есть мы ещё не начинали. Вот, что такое российская авиационная мощь», – рассказал Хайруллин.

«Тысяча ударов в день, у нас считается 1000 км фронт плюс-минус – на каждый километр фронта мы можем нанести мощный бомбовый удар, если захотим. Это уже имеющимся парком. Почему мы не наносим такого количества ударов, оно в динамике растёт это всё, я расскажу в следующих программах, там тоже интересно. Потому что, судя по всему, на пик, на который мы стремимся, мы выйдем где-то через полгода. То есть там, видимо, и будет время «Ч», – добавил военкор.

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