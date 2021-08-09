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09.08.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал
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«Наша борьба с беспределом продолжается»: лидер партии «Родина» поздравил Буланову с регистрацией в Госдуму

Глава партии «Родина» Алексей Журавлев поздравил певицу Татьяну Буланову с регистрацией в кандидаты на...

Глава партии «Родина» Алексей Журавлев поздравил певицу Татьяну Буланову с регистрацией в кандидаты на выборах в Госдуму. Вопрос с регистрацией кандидатом в Заксобрание Петербурга до сих пор не решен.

Журавлев назвал регистрацию Булановой в Госдуму «большой победой над чиновниками Петербурга». Тем не менее, он отметил, что «борьба с беспределом продолжается».

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«Есть все основания считать, что нашу предвыборную кампанию дискредитируют намеренно, пытаясь превратить выборы в обыкновенный фарс. Я уже отправил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с описанием ситуации. До этого также попросил губернатора Александра Беглова вернуться из отпуска, для того чтобы взять ситуацию под личный контроль», – заявил председатель партии.

Напомним, что ранее Татьяна Буланова обратилась к Элле Памфиловой с просьбой разобраться с многочисленными ошибками на выборах в Заксобрание Петербурга.

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