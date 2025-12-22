«Наша цель – уничтожение России»: в Киеве обещают, что война затянется надолго

Вадим Москаленко.  
22.12.2025 22:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 302
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Вне зависимости от мнения народа, украинская верхушка будет продолжать антироссийскую войну так долго, как получится.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас всё внимание приковано к переговорам, люди задают вопросы о том, когда закончится война, и будут ли переговоры результативными. Не хочу на это отвечать.

У нас с вами одна мысль – что противостояние с Россией продлится ещё долго в разных формах, аж до распада России. Это экзистенциональная война, и она будет продолжаться, пока там не произойдёт того, чего мы хотим. И я думаю, они уже в периоде распада империи», – уверял Чалый.

С ним полностью согласился экс-глава МИД Украины отпетый русофоб Владимир Огрызко.

«Победа для нас – это когда с мировой карты исчезнет Россия. Потому что всё, что останется под таким названием, безотносительно, будет там Путин, Навальный или Кара-Мурза – эта политическая гидра всё равно себя восстановит.

А чтобы эта гидра сдохла, нужно продолжать то, что наши герои делают каждый день. Вот, недавние новости: уничтожено два самолёта, Темрюкский порт подвергся очередным атакам, атаки на НПЗ, и так далее. Чем быстрее исчерпается ресурс у России, тем быстрее она прекратит своё существование», – резюмировал Огрызко.

