Наша экономическая модель не признаёт СВО, отсюда все проблемы – Онуфриенко

Проблема в поставках БПЛА на передовую заключается не только в их количестве – нужна система координации операторов, РЭБов, командиров и прочих подразделений. Пока же все заняты тем, чтобы продвинуть свою продукцию и показать ее возможности на линии боевого соприкосновения, потому что подобный подход диктуется существующей бизнес-практикой.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть «Ланцет», отличный беспилотник-камикадзе. Но он стоит, как крыло от Боинга – порядка 4,5 миллионов рублей. А FPV-дрон, если он делается на нашем предприятии, меньше 50 тысяч рублей. Сколько можно этих FPV-дронов вместо одного «Ланцета» использовать? Да, они разного класса, да «Ланцет» летает дальше. Но вопрос: сколько мы сделаем «Ланцетов» и сколько мы сделаем FPV-дронов?.. Если мы сделаем, грубо говоря, 300 FPV-дронов или один «Ланцет», или мы сделаем как-то иначе пропорцию? Потому что «Ланценты» раскручивает концерн «Калашников», а делает его частное производственное предприятие. Понятно, что мощное предприятие, которое лоббирует производство «Ланцетов» и их длиннейшее сопровождение… и эти маленькие частники, производящие сотнями тысяч эти FPV-дроны – несравнимые мощности. Нужно какое-то регулирование их сочетания», – подчеркнул он.

Однако здесь возникают проблемы, связанные с тем, что продукция ВПК абсолютно так же нацелена на повышение стоимости и завоевание других рынков.

«Мы живём в условиях капиталистической экономики. Есть интерес в том, чтобы продвигать продукцию, чтобы она дорожала, чтобы она лучше продавалась, особенно в условиях войны. Такие примеры уже неоднократно приводились о том, что в условиях Великой Отечественной войны производимая техника дешевела. Несмотря на то, что тот же Т-34 получил новую башню, новую пушку, более мощную новую радиостанцию на каждую машину и так далее, стоимость танка к концу войны была в 1,5 раза ниже. У «Ланцета» наоборот, в 1,5 раза выше. Здесь сказываются разные принципы построения экономики. Это тоже проблема, но это проблема макроуровня, которая не решается на уровне какого-то ведомства. Она может решаться на уровне государства», – пояснил эксперт.

Поскольку в стране не введен режим военного времени, а действует специальная военная операция, многие ведомства продолжают жить по законам мирного времени.

«Такое у нас законодательство. Простите, живём по закону, в идеале всё по закону. И чиновник говорит: да, я понимаю ваши проблемы, но у меня есть нормативно-правовая база, и она такая – и больше никакая. Мы сейчас говорим о макропроблемах. И они таковы, и многие ноги идут отсюда, и упирается всё не в количество беспилотников, которые выпускаются, а в качество подготовки, в качество развёртывания. В конечном итоге – в стоимость. Потому что война – это прежде всего деньги. Потому что в деньги опирается подготовка операторов и производство военной продукции, и все остальные составляющие. И если у тебя денег нет, то «до свидания», – подчеркнул Онуфриенко.

Он напомнил, что с начала спецоперации бюджет Украины благодаря иностранным вливаниям увеличился в три раза, а территория и количество населения сократились, уменьшив расходы. Соответственно, основная сумма идет на военные действия. Тогда как у России таких богатых покровителей нет, и она воюет на свои.

«Им и американцы дадут, перестанут между собой собачиться, кто-то кому-то на лапу даст – и дадут. Кроме того, дадут не члены ЕС и США – Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония. Этот конгломерат из 50 союзников, заказчиков и спонсоров киевского режима обеспечивает значительно больше, чем был довоенный бюджет Украины, когда там было и население больше, и территория больше. То есть расходование снизилось, а денег они получают больше. Мы сейчас пользуемся тем, что мы перестраиваем экономику на военный лад, но у нас таких спонсоров нет, и притоков инвестиций, которые многократно превышают наш бюджет. Здесь проблем много, и не только в БПЛА», – заключил Онуфриенко.