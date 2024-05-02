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Соглашение о стратегическом партнерстве между Республикой Молдова и Российской Федерацией, подписанное в 2001 году, – может быть аннулировано правящей прозападной группировкой в Молдове.

Об этом заявил председатель парламента Молдовы, гражданин Румынии Игорь Гросу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что недавно принятая Стратегия национальной безопасности Республики Молдова определяет Российскую Федерацию в качестве главной угрозы для страны. Гросу считает, что это соглашение «мертвое» для Республики Молдова в контексте войны на Украине. При этом спикер молдавского парламента даже не знает, существует ли это соглашение.

«Я не помню, чтобы такое соглашение расторгалось. Но я обещаю проверить. Если это соглашение все еще существует и не отменено, то все равно оно мертвое. Потому что Россию нельзя считать стратегическим партнером. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы проанализировать, что происходит с соглашениями в рамках СНГ. Я посмотрю, что будет с этим соглашением о стратегическом партнерстве с Россией, но оно не имеет никакого эффекта», – заявил Гросу.

«Что для молдаван хорошо, то плохо для бессарабских румын из команды Санду» – так отреагировал на слова спикера депутат молдавского парламента Александр Нестеровский.