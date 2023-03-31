Зеленский шлет сигнал Западу о «пустой кассе», а Кулеба засомневался в успехе ВСУ

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Анонсом грядущего контрнаступления, украинские власти в первую очередь пытаются выбить новую помощь от Запада

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политический аналитик покинувший Украину Андрей Важдра, отвечая на вопрос, будет ли анонсированное Киевом контрнаступление в апреле.

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«В апреле пройдет очередной этап пиар-кампании политического режима на Украине. Все, что они делают, направлено в сторону пиара, по большей части. С расчетом на то, что пойдут дополнительные деньги и новая помощь. Которую можно будет частично украсть и продать. Все стандартно в традиционных действиях Киева», – сказал эксперт в интервью, опубликованном на сайте «Комсомольской правды».

По его мнению, контрнаступлением режим Зеленского грозит не России.

«И не своему народу его обещают. Это — заявка спонсорам. Анонсированное контрнаступление – посыл, что касса вновь пуста. Мол, мы то свои обязательства вот так выполняем. А вам кассу пора опять наполнять», – считает Важдра.

При этом в последние дни все чаще представители украинские власти выкладывают снимки на фоне западной бронетехники, которая уже поступила в распоряжение ВСУ.

Так, министр обороны Украины Алексей Резников пару дней назад сообщил, что протестировал британские танки.

А уже вчера он опубликовал видео с бронемашинами Stryker и Cougar.

«Провел тест-драйв. Я рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Она приблизит нас к победе», – считает Резников.

В свою очередь военный паблик «Южный ветер» обращает внимание на важную деталь:

«По всей видимости ещё минимум один батальон 82-й десантно-штурмовой бригады будет укомплектован БТР «Страйкер», 20 из которых оснащены противоминными катками. Получается, к концу марта новое соединение практически полностью укомплектовано бронетехникой и заточено исключительно на наступательные действия, а значит ближе к концу апреля её появление на том или ином участке фронта будет сигнализировать о направлении главного удара ВСУ».

Примечательно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что наступление ВСУ может оказаться неудачным.

«Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны», – сказал министр Financial Times.

По его словам, в случае провала контрнаступления на Западе усилятся позиции тех сил, которые толкают Киев к компромиссу, которые «попытаются сделать что-то творческое в духе «Минска-3».

Перспективы украинского наступления анализируют и российские политологи, которых опросили «Известия».

«Для атаки на всей линии фронта у Киева нет ресурсов, поэтому нанесут концентрированный удар в двух-трех точках, еще в двух-трех точках будут отвлекающие удары. Тут важно, чтобы наша разведка смогла распознать планы украинского командования», – считает Богдан Безпалько.

Он верит, что российская армия сможет купировать атаки и удержать линию фронта:

«Ресурсов для этого у нас достаточно. Я не думаю, что западная техника окажет существенное влияние на ход боевых действий. Как минимум ей нужна поддержка с воздуха. А Украина в этом компоненте уступает, у российской авиации сохраняется преимущество», – надеется эксперт.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин самым вероятным направлением наступления ВСУ тоже считает южное: на Мелитополь и Бердянск, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

«Но планы Киева могут меняться, – предупреждает он, – они, понятно, отслеживают текущую ситуацию. Например, одно время ВСУ собирались оставить Артемовск (Бахмут), сейчас, наоборот, там концентрируются. Возможно, хотят деблокировать город», – отмечает Кошкин.

Соглашается, что южное направление наиболее перспективное для ВСУ и Дмитрий Родионов.

«Киеву требуется собрать серьезную группировку. По моим расчетам, это не менее 80 тыс. личного состава и 400 танков. Я не уверен, что они располагают такими резервами. Видимо, придется выводить часть сил из Артемовска, снимать с направления Сватово — Кременной. Это для них тоже очень опасно», – сказал Родионов.