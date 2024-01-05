Наша кровь и горе Запад превращает в свои миллиарды – киевский эксперт

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Страны западного блока не будут помогать Украине одержать победу над Россией – их интересует только заработок на войне.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не говорит о том, что запад делает ставку на победу Украины. Западу не нужна ни победа Украины, ни поражение России. Им необходимо, чтобы война шла долго, чтобы она изнуряла. Украина в этом отношении рассматривается как некий триггер. Понятное дело, что запад не даёт деньги и оружие из большой любви к Украине. Понятное дело, что Байден не плачет. Глядя сводки с Украины. Есть прагматичный расчёт – у поляков своё, у французов, немцев, поляков. Где-то они совпадают, и они выступают единым фронтом, а где-то они играют каждый свою отдельную игру. Но при этом никто не действует из мотивом «наказать агрессора, это несправедливо». Они все всё хорошо понимают. И когда Зеленский говорит, что если Украина падёт, то Россия пойдёт на Европу – у этих государств есть свои разведки. Они понимают характер этой войны», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что запад будет решать свои проблемы, а не спасать Украину.

«Каждая страна преследует свой интерес, который иногда расходится с интересами Украины. Для нас это пролитая кровь, это горе, а для них это очередные миллиарды и триллионы, очередные возможности сохранить или прийти к власти, политические игры. Для каждого своя война, со своим исходом и своими проблемами», – резюмировал эксперт.