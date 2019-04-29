«Наша нация культурно деградирует» – народный артист Украины

29.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Так называемая оранжевая революция и Майдан принесли на Украину всё самое низменное и мерзкое, что вызвало культурную деградацию страны.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный артист Украины Иво Бобул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С нашей нацией уже давно не так. На мой взгляд, после какого-то Майдана, кажется, оранжевого, все люди начали лезть в политику, брат на брата, муж с женой разводились. Тогда очень сильно изменилась нация не в лучшую сторону. Люди стали политически очень ангажированными и зависимыми. И от этого потерялись культура, уважение, слово «порядочность», и много чего ещё, люди стали совсем другими», – отметил певец.

Также он сокрушается, что нация деградирует.

«Уровень культуры упал в самый низ, всё перевернулось. То, что красивое – не нужно, а что для них, чтобы люди не думали… Да для них – там люди голыми выходить петь – это можно. Нет цензуры, хотя все кричали, что её не надо, но какая-то небольшая всё равно необходима, чтобы не было деградации нации. А у нас идёт деградация нации в культурной среде, это сто процентов», – добавил артист.