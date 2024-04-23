От России ждут, что она будет поступать жёстко и соответствовать своему образу империи, а не подпускать для разведки американские беспилотники в Черном море.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал публицист, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От России, наоборот, прогнозируемо ждут, что она будет поступать жёстко. И каждый раз, когда мы не поступаем жёстко, мы ухудшаем свою позицию. Потому что это не то, чего от нас ждут. От нас отворачиваются союзники, когда мы поступаем слишком мягко и не соответствуем своему мировому образу «красной» или российской всемогущей империи, охватывающей полмира и готовой любому дать сдачи за любую обиду. Во имя мира, естественно. Вот, летает где-то рядышком сейчас американский беспилотник, около Севастополя кружит, типа в нейтральных водах. Но шпионит то он на нашей территории! Какая разница, где он физически находится, если он выполняет боевую работу в интересах украинской армии на нашей территории, угрожающую нашей безопасности. Уже сбили один, кое-как там, хитро прыснули ему в камеры керосином. Да давайте собьем пару штук, что будет? Ничего не будет», – уверен эксперт.

Для уничтожения беспилотников есть разные методы. Например, хуситская яхта в нейтральных водах может выпустить ракету.

«А потом какая-нибудь организация возьмет на себя ответственность. Например, Союз моряков Украины, который выступает против Зеленского. Украли две яхты, купили у украинцев два ПЗР и сбили американский дрон. Можно под любым флагом сделать эту операцию, главное её сделать, показывать, что мы не будем терпеть! Мы не будем терпеть взлётов с румынских аэродромов и работы по нашей территории, мы не будем терпеть беспилотники около Крыма, и никто нам ядерную войну из-за этого не объявит. Что они нам ещё сделают? Они и так с нами воюют. Что, они военный контингент НАТО введут? Не введут, у них его нет в том количестве, в котором он сейчас им нужен», – заключил Живов.