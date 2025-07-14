«Наша оборона не справится с русскими ракетами» – в Норвегии призвали атаковать РФ первыми

Максим Столяров.  
14.07.2025 17:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 723
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае войны страны НАТО не смогут справиться с большим количеством дешёвых российских ракет.

Об этом на канале «Decoding Geopolitics» заявил докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае войны страны НАТО не смогут справиться с большим количеством дешёвых российских ракет....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Противоракетная оборона часто обходится дороже, чем наступательные возможности. И сейчас это особенно актуально из-за паритета цен на закупки. Россия может производить ракеты гораздо дешевле, чем, скажем, Германия может производить перехватчики у себя.

Так что российская крылатая ракета будет дешевле, потому что она производится в России, чем перехватчик, потому что он производится в Германии, просто из-за разницы в стоимости рабочей силы в двух странах. И конечно, есть еще датчики, а сенсорные технологии сложнее и дороже», – рассуждал Хоффман.

«Так что это действительно проигрышная игра. Мы пытаемся не отставать от русских, но это не работает, и я думаю, что в долгосрочной перспективе это не сработает. Так что неважно, сколько мы на это тратим. И я думаю, что это значит, что нам нужно думать по-другому. И Украина пытается это сделать. Вместо того, чтобы снова и снова делать упор на противоракетную оборону, они теперь пытаются сделать упор на возможности нанесения ударов.

Но это также очень важный урок для нас, европейцев, которые думают о войне с Россией. По сути, вы никогда не сможете сбить все, что Россия посылает на вас. Поэтому решение этой дилеммы – перейти в наступление», – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить