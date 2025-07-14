«Наша оборона не справится с русскими ракетами» – в Норвегии призвали атаковать РФ первыми
В случае войны страны НАТО не смогут справиться с большим количеством дешёвых российских ракет.
Об этом на канале «Decoding Geopolitics» заявил докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Противоракетная оборона часто обходится дороже, чем наступательные возможности. И сейчас это особенно актуально из-за паритета цен на закупки. Россия может производить ракеты гораздо дешевле, чем, скажем, Германия может производить перехватчики у себя.
Так что российская крылатая ракета будет дешевле, потому что она производится в России, чем перехватчик, потому что он производится в Германии, просто из-за разницы в стоимости рабочей силы в двух странах. И конечно, есть еще датчики, а сенсорные технологии сложнее и дороже», – рассуждал Хоффман.
«Так что это действительно проигрышная игра. Мы пытаемся не отставать от русских, но это не работает, и я думаю, что в долгосрочной перспективе это не сработает. Так что неважно, сколько мы на это тратим. И я думаю, что это значит, что нам нужно думать по-другому. И Украина пытается это сделать. Вместо того, чтобы снова и снова делать упор на противоракетную оборону, они теперь пытаются сделать упор на возможности нанесения ударов.
Но это также очень важный урок для нас, европейцев, которые думают о войне с Россией. По сути, вы никогда не сможете сбить все, что Россия посылает на вас. Поэтому решение этой дилеммы – перейти в наступление», – добавил он.
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