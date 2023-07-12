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История взаимоотношений Украины и России – это якобы череда войн за «незалежность», которые украинская сторона проигрывала до 1991 года.

Об этом в интервью телеканалу «1+1» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На нашей карте выписано 24 войны с Россией. Даже история ХХ века, когда взять с 1917 по 1991 год, Украина 6 раз провозглашала независимость. Пять раз мы проигрывали. Причина была одна: внешняя агрессия», – сочинял экс-президент.

Он добавил, что Украина «не простит России» не только события последних лет, но воссоединение с Россией в XVII веке.

«Без сомнения, победа будет за нами. Это историческая победа. Эта победа – не только плата за 2014 год или 2022 год. Это плата за 1654 и всё, что было после этого в нашей истории, в наших отношениях», – вещал пчеловод.