Наша «перемога» будет местью русским за Переяславскую раду – Ющенко

Вадим Москаленко .  
12.07.2023 18:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 675
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


История взаимоотношений Украины и России – это якобы череда войн за «незалежность», которые украинская сторона проигрывала до 1991 года.

Об этом в интервью телеканалу «1+1» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

История взаимоотношений Украины и России – это якобы череда войн за «незалежность», которые украинская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На нашей карте выписано 24 войны с Россией. Даже история ХХ века, когда взять с 1917 по 1991 год, Украина 6 раз провозглашала независимость. Пять раз мы проигрывали. Причина была одна: внешняя агрессия», – сочинял экс-президент.

Он добавил, что Украина «не простит России» не только события последних лет, но воссоединение с Россией в XVII веке.

«Без сомнения, победа будет за нами. Это историческая победа. Эта победа – не только плата за 2014 год или 2022 год. Это плата за 1654 и всё, что было после этого в нашей истории, в наших отношениях», – вещал пчеловод.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть