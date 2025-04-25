Наша поддержка лишь откладывает неизбежную капитуляцию Киева – голоса из Германии
Поддержка, которую европейцы оказывают Киеву сейчас, убивая Украину о Россию, гораздо дешевле затрат, к которым придётся прибегнуть в случае прямого столкновения с Москвой.
Об этом в эфире подкаста на канале MDR заявил экс-генерал НАТО, немец Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он задаётся вопросом, имеет ли смысл поддержка Украины вообще? Я хотел бы видеть, что Украина может положить конец конфликту на своих условиях, только, к сожалению, у меня не хватает веры, и надежда слабеет с каждой неделей. Вот, почему европейцам следует серьёзно подумать о том, чтобы полностью прекратить помощь. Эта едва заметная поддержка лишь откладывает неизбежную капитуляцию», – озвучил радиоведущий мнение слушателя.
«Я тоже в 2022-м и после этого многократно говорил об упущенных возможностях, я имею в виду поддержку Украины. А затем снова и снова о том, что чем дольше мы чётко не определяем цели, тем труднее становится дискуссия вокруг поддержки Украины.
Администрация Трампа и её откровенная неприязнь к украинскому правительству и открытая приверженность ключевых представителей к российской позиции не изменили ситуацию, но лишь значительно усугубили её до такой степени, какой я раньше не видел и не мог себе представить», – прокомментировал Бюлер.
«Но я не разделяю мнение, что мы сэкономим много денег, если прекратим поддержку Украины. Всё будет наоборот. То есть поддержка, которую мы окажем сейчас, будет несоразмерна тому, что будет необходимо тогда, когда это произойдёт, если через 15 лет или даже раньше Россия продолжит идти по империалистическому пути, по которому она шла до сих пор», – добавил немецкий генерал.
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