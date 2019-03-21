Наша помощь не спасет Украину – экс-представитель НАТО в РФ

21.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине не поможет ни одна страна мира – все находится в руках самих украинцев. То, что сегодня идет из разных стран и фондов в сторону Киева, не поможет ей справиться с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире IV TV заявил американский военный эксперт, капитан 1-го ранга ВМС США, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

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По его словам, при этом, не оказывать совсем никакой помощи страны Запада не могут, поскольку это будет означать, что они смирились с текущим положением дел.

«Никто Украине не поможет ни в чем. Вы помочь можете только сами себе, никто помогать не будет. Иногда кое-кто, допустим, такая страна, как Америка, может помочь кое-чем только тем, кто могут сами себе помочь. Никто не может сегодня помочь Венесуэле, пока венесуэльцы не захотят сами себе помочь, никто не может помочь Кубе, пока сами не решат себе помочь, им никто помогать не будет. И Украине никто помогать не будет, пока Украина не решит, что она будет помогать сама себе и не обращать внимание на других”, – сказал эксперт.

Он говорит, что не только США, но и другие страны какое-то участие принимают в оказании помощи Украине.

“Будь то борьба с коррупцией, военные. И европейские страны, даже Германия, Франция, Великобритания. Потому что, конечно, с дипломатической и политической точки зрения, никакая страна не хочет сказать: «Да, произошло нападение на Украину со стороны России, и мы промолчали, ничего не сделали, ничем не помогли”. Все какой-то вклад вносят, но это не спасет Украину, если украинцы сами не будут помогать себе», – заявил Табах.