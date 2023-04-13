Наша практика – бить фашистов, так будет и в этот раз – Пореченков

В истории русского народа есть такая практика – бить фашистов, так оно будет и в этот раз.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский актер Михаил Пореченков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Пореченкова, он готов отправиться на фронт, если будет такая необходимость, происходящее на Украине он назвал гражданской войной, а спецоперацию поддержал.

«Я бы отправился, конечно. Но давайте, каждый на своем месте будет. Так как я снят с воинского учета по возрасту, – каждый на своем месте пускай делает свое дело честно. Это будет больше помощи, чем просто пойти туда. И туда пойдем – будем делать все, что будет помогать нашей родине… Любая война – это продолжение чего-то, какой-то политики. Агрессивной по отношению к нам – что делать? (Защищаться) – ну, все, мы так и делаем. Мы разбираем, почему мы начали первыми. Хорошо, если бы Сталин начал первым, тогда бы не было этого ужасного продвижения германских войск до Москвы. Был нанесен превентивный удар… Это гражданская война. Это идет гражданская война, что с этим делать. Но я скажу так – есть в истории нашего народа такая хорошая практика – бить фашистов. Так оно и будет в этот раз», – заключил Пореченков.