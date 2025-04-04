«Наша природа с русскими несовместима» – в Киеве согласились, что их придётся добивать
Прекращение огня не имеет смысла, потому что бандеризованная Украина не сможет мирно сосуществовать с Россией.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил экс-депутат Верховной рады, один из активистов Майдана Тарас Стецкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть определенные опасности. Когда мы транслируем своему обществу, что прекращение огня на 30 дней решает проблему российско-украинской войны, то мы… с такой фразы может сложиться впечатление, что вот мы прекратим горячую фразу, и дальше же нет объяснения. Есть одна неприятная вещь, которую не понимают ни в Америке, ни в Европе, многие не понимают на Украине.
Она заключается в том, что российско-украинская война вообще не имеет дипломатического решения, в виде поиска какого-то компромисса», – сказал Стецкив.
«И причины этого на поверхности. Эта война экзистенциальная с двух сторон. Только Украина бьется за собственное выживание себя как нации, как государства, а Россия бьется за восстановление империи.
И поэтому компромисс здесь невозможен. Прекращение огня на 30 или 60 дней прекратит только стрельбу на 30 или 60 дней. Оно не решит конфликт. И самое главное, что так как исторически уклад, в котором жили украинцы и уклад, в котором жили русские, их природа несовместима. Мы воевали 400 или 500 лет.
Но эта война может иметь дипломатическое завершение только как результат военной победы одной из сторон. Только в случае российской победы мы исчезаем как нация, как государство, а в случае нашей победы заканчивается российское имперское существование в ее нынешнем виде», – рассуждал националист.
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