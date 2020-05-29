Наша пропаганда беспомощна перед Россией – гендиректор «Интерфакс-Украина»

29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина в информационной войне терпит поражение на всех фронтах. Ярче всего это выражается в том, что спустя шесть лет усиленной пропаганды более половины жителей Украины не считают Россию врагом.

Об этом в ходе заседания «Общественного правительства Украины» заявил гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В действительности, на сегодняшний день, в последний год президентства Зеленского на информационном фронте находятся с украинской стороны в большей мере национал-демократы, сгруппировавшиеся вокруг Порошенко, и потому эта война в информационном пространстве выглядит как продолжение войны Порошенко с Путиным. Порошенко уже не президент, но он всё ещё на фронте, что с ним воевать – непонятно, потому что он власть не представляет.

А в правительстве и власти в целом, на самом деле, своё место в этой войне так и не нашли. Не только в этой войне, вообще не нашли в более широком идеологическом плане, кто они такие и что делают. По крайней мере, это нигде не сформулировано.

В принципе, пока Порошенко и его люди воюют с Путиным, Зеленский наблюдает. Путин воюет с Порошенко и ещё с кем-то, кто попадает под руку, в том числе иногда с Зеленским и вообще с государством Украина в принципе. Собственно, на этом всё и заканчивается», – заявил Мартыненко.

«Конечно, силы неравны, и всё, что делается на Украине, достаточно кустарно и на коленке, оно абсолютно не срабатывает с высокотехнологическим оружием, которым работают русские. Потому результат этой войны мы видим, в том числе и в опросах общественного мнения, а именно – после пяти лет Порошенко у власти и года в оппозиции, как известно, около 54 процентов считают Россию дружественным государством», – признал украинский пропагандист.