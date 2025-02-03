Наша разведка просчиталась перед контрнаступом-2023 – соратник Залужного
Украинское военное командование не имело понятия, насколько на самом деле российская армия подготовилась к контрнаступлению ВСУ в позапрошлом году.
Об этом в эфире ВВС заявил экс-советник бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного, бывший первый замначальника Генштаба ВСУ Виктор Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насколько наше командование, которое в то время принимало решение в Генеральном штабе, на местах, было осведомлено, информировано или точно знало о характерах этих сооружений? Это задача разведки — определить, как оборудованы, какая интенсивность, какая насыщенность, вообще, что из себя представляет эта линия обороны. Я думаю, что если информация была об этом, то, видимо, она была либо недостоверна, либо неполная, либо она, скажем, отклонялась от тех реалий, с которыми нам потом пришлось встретиться. По-видимому, не было понятия о полной ситуации с характером оборудования этих оборонительных рубежей противника…
Неудачу оно [контрнаступление] потерпело, потому что противнику удалось максимально насытить линию обороны, в течение фактически длительного времени подготовки, а она длилась там не менее полугода, ну, 5 месяцев точно, до тех пор, как наши войска перешли в наступление. Это было удачное сочетание им построения глубоко эшелонированной обороны. Я думаю, что такого представления о ее характере оборудования и насыщенности всяческими видами заграждения, в том числе минных, у нас не было. Плюс возможность противникам разместить на этом направлении подготовленные войска, обученные, слаженные. Плюс преимущество противника в воздухе», – оправдывается Назаров.
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