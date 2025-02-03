Наша разведка просчиталась перед контрнаступом-2023 – соратник Залужного

Украинское военное командование не имело понятия, насколько на самом деле российская армия подготовилась к контрнаступлению ВСУ в позапрошлом году.

Об этом в эфире ВВС заявил экс-советник бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного, бывший первый замначальника Генштаба ВСУ Виктор Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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