Наша страна-полигон выгодна американским дельцам – Огрызко успокоил «незалежную»

Украина является дешевым полигоном для утилизации старого американского оружия, поэтому поставки для ВСУ продолжатся.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Огрызко, США все равно продолжат помогать Украине и будут поставлять оружие, потому что его утилизация стоит миллиарды денег.

«Помощь будет, ведь она в национальных интересах Соединенных Штатов Америки. Это объективная данность, несмотря на заявления тех или иных республиканцев, особенно этой группы трампистов. Там на самом деле, ситуация хуже, потому что прослеживается прямое внешнее влияние. Но если брать республиканцев как партию, как одного из столпов американской демократии, то я думаю, что мы не ошибемся, если скажем, что подавляющее большинство людей там мыслят адекватно, в национальных интересах США.

Если мы посмотрим и разложим эту помощь на составляющие, то узнаем, что подавляющее большинство денег, которые предоставляются, фактически остаются в США, потому что вместо старой техники строится новая, потому сказать, что что-то отдается просто так – это большая натяжка. Кстати, утилизация оружия, как мы знаем, стоит очень-очень дорого. Значит, значительно проще утилизировать его, используя на полях боев в Украине, чем просто, тратя сотни миллионов, если не миллиарды долларов на то, чтобы его как-то разобрать на части на месте», – заключил Огрызко.