Наша стратегия держится на «жестах доброй воли» русских – советник главы МВД Украины

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Новости Украины

Многие политики думали, что Запад возьмет Украину на поруки, однако на деле финансовая помощь от ЕС в размере 9 млрд. долларов так и не дошла. В то же время Россия прекрасно обходит все санкции и укрепляет свою экономику.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет война. И это война на истощение. Ее выиграет тот, кто сможет дольше продержаться. По состоянию на сейчас, ключевые санкции против РФ еще не заработали. Кремль довольно успешно «выпетлял» из всех санкционных ударов по состоянию на сегодня, и переориентирует свои энергоресурсы на Азию», – написал Андрусив.

Он отметил, что украинская экономика находится в плачевном состоянии, разрушена логистика, в то время, как Европа тратит 280 млрд евро на смягчение последствий энергетического кризиса, а помощь Украине так и не дошла.

«У нас практически разнесли нашу экономику, которая и до этого не сильно показывала результат. Миллионы беженцев, разрушена логистика, уничтожены и закрыты бизнесы. Возможно кто-то во власти решил, что Запад возьмет нас на содержание, то одна простая цифра быстро может унять такие мысли – 280 млрд евро потратили европейские правительства на смягчение последствий энергетического кризиса. А реальный кризис начнется в октябре и ноябре. Тогда как – предусмотренные в июне 9 млрд. евро помощи для Украины до сих пор не зашли», – констатировал советник главы МВД.

В то же время, как пишет Виктор Андрусив, украинская армия не в состоянии на данный момент вытеснить армию РФ с занятых ею территорий.

«По состоянию на сегодня у нас нет военной мощи – выбросить оккупантов с занятых территорий. Поэтому наша стратегия – это их «жест доброй воли». А этот жест наступит только тогда, когда мы успешно пройдем зиму, а они нет», – добавил Андрусив.