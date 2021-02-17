«Наша традиция – экстрадиция» – Гончаренко требует доставить Шария на Украину

17.02.2021

Новости Украины

Чтобы «выкурить» из Европы блогера Анатолия Шария, которому на Украине объявлено подозрение в государственной измене, нужно время, потому необходимо на данный момент начать с санкций.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил одиозный депутат от «Евросолидарности», представитель украинской делегации в ПАСЕ, отъявленный русофоб Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Наконец СБУ объявила о подозрении известному испанскому блогеру Анатолию Шарию, он у нас как бы украинский блогер, но, как и все граждане Украины, которые очень любят Русский мир, он почему-то выбрал место для жизни возле Барселоны у него там вилла в Коста-Дорада за несколько миллионов евро. Он живёт в странах НАТО и оттуда промывает мозг людям.

Наконец СБУ объявила ему подозрение за всё то, что он делает, за ту войну, которую он ведёт против собственной страны. Цитирую сообщения СБУ: «Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телеканалы он (Шарий – прим. ред.) содействовал государственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций», и это является абсолютной правдой», – радовался Гончаренко.

Однако он призвал не останавливаться на достигнутом.

«На руках Шария кровь, он убивает украинцев своей активностью и деятельностью, работает на страну-агрессора, но наконец мы видим подозрение. Но мы требуем, чтобы мы на этом не останавливались, потому что дотянуться до господина Шария пока чуть-чуть тяжело.

Естественно, что наша традиция – экстрадиция, его необходимо возвращать на Украину, на родную землю, но это может занять время, а пока нужно вводить санкции против господина Шария, не останавливаться и двигаться вперёд», – добавил порохобот.