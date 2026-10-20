«Наша трагедия в том, что Трамп не агент Путина» – Арестович заблудился в переобуваниях
Президент США Дональд Трамп свернул международное доминирование своей страны.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил признанный в РФ экстремистом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Нет никакого союза Трампа с Путиным. Трамп следует сугубо своей цели. И трагедия общемировая всех честных людей заключается в том, что он не агент Путина, а в том, что он агент Трампа – и преследует свои узкотрампистские цели.
И вот эти цели, лучше бы он был агентом Путина, как говорит один мой знакомый, было бы проще и понятнее, но он свернул международное доминирование США на свой изоляционистский проект в США. От этого стало плохо и США, и международному порядку», – рассуждал экс-советник Зе-офиса.
По его словам, союз Трампа и Путина невозможен из-за того, что в США есть большое сопроивление такому развитию событий.
«Трамп – это же не удельный князь и не царь-батюшка, взял и вступил с Путиным в военный союз против Украины. Ему импичмент забабахают сразу. Знаете, какая самая опасная профессия в мире? Это американский президент», – заявил Арестович.
English version :: Читать на английском «Наша трагедия в том, что Трамп не агент Путина» – Арестович заблудился в переобуваниях