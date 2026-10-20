Президент США Дональд Трамп свернул международное доминирование своей страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил признанный в РФ экстремистом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никакого союза Трампа с Путиным. Трамп следует сугубо своей цели. И трагедия общемировая всех честных людей заключается в том, что он не агент Путина, а в том, что он агент Трампа – и преследует свои узкотрампистские цели.

И вот эти цели, лучше бы он был агентом Путина, как говорит один мой знакомый, было бы проще и понятнее, но он свернул международное доминирование США на свой изоляционистский проект в США. От этого стало плохо и США, и международному порядку», – рассуждал экс-советник Зе-офиса.