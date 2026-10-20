«Наша трагедия в том, что Трамп не агент Путина» – Арестович заблудился в переобуваниях

Игорь Шкапа.  
20.10.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 445
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Проституция, Россия, Украина


Президент США Дональд Трамп свернул международное доминирование своей страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил признанный в РФ экстремистом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп свернул международное доминирование своей страны. Об этом в эфире своего...

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«Нет никакого союза Трампа с Путиным. Трамп следует сугубо своей цели. И трагедия общемировая всех честных людей заключается в том, что он не агент Путина, а в том, что он агент Трампа – и преследует свои узкотрампистские цели.

И вот эти цели, лучше бы он был агентом Путина, как говорит один мой знакомый, было бы проще и понятнее, но он свернул международное доминирование США на свой изоляционистский проект в США. От этого стало плохо и США, и международному порядку», – рассуждал экс-советник Зе-офиса.

По его словам, союз Трампа и Путина невозможен из-за того, что в США есть большое сопроивление такому развитию событий.

«Трамп – это же не удельный князь и не царь-батюшка, взял и вступил с Путиным в военный союз против Украины. Ему импичмент забабахают сразу. Знаете, какая самая опасная профессия в мире? Это американский президент», – заявил Арестович.

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