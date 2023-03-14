Наша власть боится рассказать о реальных потерях ВСУ – украинский генерал

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Потери украинской армии за прошедший год в четыре раза превышают количество погибших за предыдущие восемь лет войны, включая кровавые для ВСУ 2014 и 2015 годы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, сколько могил с флагами украинцев, которые погибли за Украину, прибавилось за этот год. На примере Хмельницкого количество погибших с 2014 по 2022 годы это было одно количество. А с 24 февраля прошлого года и по сегодняшний день – это в четыре раза больше. Вдумайтесь, какая высокая цена, это очень сложно воспринимать», – сказал Кривонос.

Он добавил, что украинское руководство стыдливо скрывает огромные потери.

«Почему вообще разговор об общенациональных военных кладбищах поднимается – действующая власть просто боится показать реальные потери. А надо понимать цену нашей независимости», – подытожил генерал.