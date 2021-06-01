Наша внешняя политика полностью провалена – украинский дипломат

01.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевская власть фактически провалила все направления внешней политики Украины и не способна организовать работу её по восстановлению.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не тайна, что внешняя политика фактически провалена командой Зеленского, тем более она провалена на всех направлениях. Во внешней политике есть три очень важные составляющие – уровень технологический, представительский и политический. Если взять все эти три уровня, то первые два просто в полном загоне, потому что повседневной рутинной работы просто не существует.

Эта немота, когда встретились, поговорили и ничего не происходит, собственно это и есть этот технологический и представительский уровень, где всё должно расшиваться на составляющие и происходить определённые механизмы, но они не запускаются. Поэтому началом и концом всего есть просто встреча персоны. Потому что кто-то на Банковой думает, что встреча первых персон, решит всё, но нет, не решит», – сказал дипломат.

Он отметил, что из-за непоследовательности действий Украины на внешней арене, страна теряет доверие партнёров, а вместе с ним связи и влияние.

«Причиной всего этого является, что ничто не может быть таким наследственным, как внешняя политика. Все прекрасно понимают, если страна, кто бы ни был президентом, какой бы ветер не дул, она тщательно отрабатывает свои концептуальные положения и движется по ним. Тогда такую страну всегда уважают, потому что её поведение является прогнозированным, и ей доверяют.

Нужно помнить, что внешняя политика, является продолжением внутренней политики, если рушатся все договорённости, которые относятся реформ и продвижения по всех дорожках, которые были названы, очевидно, что падает доверие, количество и уровень контактов, рушится технологические представительские связи», – заключил Бессмертный.