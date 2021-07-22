22.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, История, Политика, Россия, Украина
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«Наша задача: победить Москву» – Фарион зовет на войну с Россией

Новости УкраиныСтатья президента России Владимира Путина о единстве украинцев и русских – это фактическое объявление...

Статья президента России Владимира Путина о единстве украинцев и русских – это фактическое объявление войны Украине.

Об этом в своем видеоблоге заявила одиозная украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если наиболее емко охарактеризовать то, что мы можем вычитать из этого маразма – это, уважаемые господа, объявление Украине войны. Всей Украине объявление войны. Это идеологическая основа вечной войны Москвы с Украиной, начиная с 1169 года. То есть войны идеологической, пропагандистской, войны территориальной и абсолютно в других смыслах этого слова», – сказала Фарион.

«Чему на самом деле учит нас письмо Путина, какие уроки из этого письма мы можем усвоить? Урок первый – это язык, урок второй – это история, урок третий – это церковь, урок четвертый – это армия. А это означает: наши герои, наши проводники. И как вывод из всех уроков – наша основная идеологическая конструкция – это анти-Россия, анти-Минск. Именно эти вещи как основные мы можем вытащить из этого маразма Путина, потому что именно они являются наибольшей паникой и страхом для Путина», – считает Фарион.

Она уверяет, что если все вышеперечисленное у Украины будет свое, то она добьется «победы над Москвой».



«Самое большое отчаяние Путина в том, как он пишет в своем письме, что сознание украинца начинает формироваться на основе конструкта анти-Россия. И это, мол, так плохо. А это свидетельствует, господа, что чем активнее мы этот конструкт анти-Россия будем развивать и наступательно идти им всем нашим государством, тем быстрее падет Москва. Потому что наше основное задание – не закончить войну, как говорят эти два ничтожества Порошенко и Зеленский, наша основная задача – победить Москву, нанести полный и абсолютный крах Российской Федерации как государству-агрессору, государству-террористу, государству-врагу номер один на этой планете», – резюмирует Фарион.

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