«Наша задача – преумножить вклад Донбасса в русскую культуру» – Пушилин

04.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Одна из главных задач практической реализации доктрины «Русский Донбасс» заключается в необходимости пресечь все попытки противников Русского мира переписать, переиначить, подменить на разных уровнях все достижения и ценности русской культуры.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с работниками сферы культуры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Прежде всего, Денис Пушилин подчеркнул серьезный вклад Донецкого края в развитие русской культуры.

«Сегодня мы собрались, в том числе для обсуждения практической реализации доктрины «Русский Донбасс» в рамках проведения объявленного в Донецкой Народной Республике Года русской культуры, Наша задача – не просто сохранить, но и преумножить вклад Донбасса», – обратился к присутствующим глава ДНР.

«Наши дети и все будущие поколения должны его ценить так же, как его ценим мы. Наша с вами обязанность – пресечь все попытки противников Русского мира переписать, переиначить, подменить на разных уровнях все достижения и ценности русской культуры», – цитирует Пушилина официальный сайт руководителя республики.

Также глава ДНР напомнил, что в 2014 году Донбасс пытались лишить родной культуры и истории, и это, по его словам, послужило одной из основных причин народного восстания.

«У нас хотели забрать не только русский язык, но и поменять наше отношение к русской культуре. Это неправильно. Мы с этим были не согласны и поэтому пошли своим путем, своей дорогой», – добавил Денис Пушилин.

При этом глава ДНР подчеркнул, что для русского человека нехарактерно забывать о единомышленниках, которые находятся в более тяжелых условиях.

«Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса мы расширили и говорим сейчас не только о территории Донецкой области, подконтрольной Украине», – напомнил Пушилин.

«Мы говорим сейчас о русских, русскоязычных, проживающих на всей территории Украины, которым нужна наша поддержка. У нас есть для этого больше возможностей.

Русский человек никогда не замыкается только на своих проблемах – он видит еще тех, кого нужно поддержать. С учетом даже того, что у нас своих проблем хватает. Мы это знаем, понимаем, но не протягивать руку помощи тем, кому сложнее, мы не имеем права», – добавил глава республики.