09.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, День Победы, Донбасс, История, Политика
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«Наша задача выйти победителями и отстоять историческую правду» – Пушилин


Задача нынешнего поколения – отстоять историческую правду о героизме советского народа и о его ключевой роли в освобождении мира от немецко-фашистских захватчиков и передать следующим поколениям силу духа народа-победителя.

Об этом в поздравительном сообщении у себя в Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня наш главный всенародный праздник – День Победы. Вместе с нами его отмечают миллионы людей по всему миру – все, кто чтит подвиг советского воина-освободителя. Наша армия 75 лет назад добилась величайшего триумфа в противостоянии с фашистской машиной смерти.

Донбассу в планах Гитлера была отведена особая роль. Важнейший индустриальный центр Советского Союза с мощной топливно-энергетической базой считался одной из главных целей в стратегии немецких агрессоров по разгрому экономики СССР.

В искреннем едином порыве наши земляки с первых дней войны встали на защиту Родины. В военных действиях в годы Великой Отечественной войны принимали участие 456 тысяч жителей бывшей Донецкой области, из них 275 удостоились звания Героя Советского Союза.

За освобождение нашей земли велись ожесточенные кровопролитные бои, и именно благодаря единству, самоотверженности и героизму народа Большой Страны всесоюзную кочегарку удалось отстоять!» – заявил Пушилин.

Он отметил, что спустя десятилетия Донбасс вновь стал казаться лакомой добычей для дорвавшихся к власти в результате государственного переворота в Киеве современных сторонников идей фашизма и неонацизма.

«На нашу долю пришлась трудная битва, но мы не подвели, отстояв наши ценности, подлинную историю, дорогие завоевания. Сегодня мы обязаны не просто выйти победителями. Наш долг перед дедами и прадедами – отстоять историческую правду о героизме советского народа и о его ключевой роли в освобождении мира от фашистских захватчиков и передать следующим поколениям силу духа народа-победителя», – добавил глава республики.

По его словам, правду о том времени хранят ежегодно редеющие ряды ветераны, передавая ее, как святыню, потомкам.

«Низкий поклон и наша безмерная благодарность ветеранам, проживающим на территории Донбасса!» – подчеркнул Пушилин.

«Прошло уже три четверти века с тех пор, как советский народ ценой сверхчеловеческих усилий освободил мир от немецкого фашизма. В честь этого знаменательного юбилея 2020 год в Донецкой Народной Республике был провозглашен Годом Великой Победы.

Наша сила увековечена в памяти о защитниках Отечества, наша правда – в усвоенных уроках самой страшной кровопролитной войны, наша гордость – дети, воспитанные на уважении и любви к Родине, наследники Великой Победы!» – подытожил глава ДНР.

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