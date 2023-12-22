Наша злоба без границ – Селезнев угрожает терактами России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские спецслужбы будут осуществлять взрывы как на территории Крыма и новых регионов РФ, так и в центре ее столицы.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бежавший в 2014-м из Крыма экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Такие действия Селезнев назвал справедливой местью.

«Я уверен, что дальше «бавовны», которые происходят в разных уголках не только Крыма, но и вообще на оккупированных территориях нашей страны, также, как и на европейской части Российской Федерации, будет больше. Потому что эти парни прекрасно знают свою работу, они имеют соответствующие навыки и воодушевление», – сказал бывший спикер Генштаба ВСУ.

«Не зря [глава СБУ] господин Малюк заявляет, что Кремль должен почувствовать, что война приблизилась вплотную к его стенам. Это же про справедливость – тот, кто посеет ветер, пожнет бурю, и должен враг ощущать, в том числе в наиболее защищенном городе России, в столице, в Москве, что наша злоба без границ, мы найдем возможность отомстить», – заявил Селезнев.