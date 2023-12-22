Наша злоба без границ – Селезнев угрожает терактами России

Анатолий Лапин.  
22.12.2023 11:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1211
 
Война, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Украинские спецслужбы будут осуществлять взрывы как на территории Крыма и новых регионов РФ, так и в центре ее столицы.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бежавший в 2014-м из Крыма экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы будут осуществлять взрывы как на территории Крыма и новых регионов РФ, так...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Такие действия Селезнев назвал справедливой местью.

«Я уверен, что дальше «бавовны», которые происходят в разных уголках не только Крыма, но и вообще на оккупированных территориях нашей страны, также, как и на европейской части Российской Федерации, будет больше. Потому что эти парни прекрасно знают свою работу, они имеют соответствующие навыки и воодушевление», – сказал бывший спикер Генштаба ВСУ.

«Не зря [глава СБУ] господин Малюк заявляет, что Кремль должен почувствовать, что война приблизилась вплотную к его стенам. Это же про справедливость – тот, кто посеет ветер, пожнет бурю, и должен враг ощущать, в том числе в наиболее защищенном городе России, в столице, в Москве, что наша злоба без границ, мы найдем возможность отомстить», – заявил Селезнев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть