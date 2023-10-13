«Наше будущее – сплошные Нью-Васюки» – украинский философ

Вадим Москаленко.  
13.10.2023 17:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Украинские политики, чиновники и эксперты не несут никакой ответственности за свои действия и слова, поэтому распространяемая ими пропаганда перестаёт работать.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский философ Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политики, чиновники и эксперты не несут никакой ответственности за свои действия и слова,...

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«Нам нужно решение политиков, которые отвечают жизнью за принимаемые решения. А либерализм построен на том, что никто ни за что не отвечает, даже деньгами.

Либерализм изначально создавался как идеология аристократии, которая хотела сохранить все свои привилегии, сбросив с себя всю ответственность перед обществом.

И нынешние политики не отвечают за принимаемые решения. И вообще не отвечают. Худшее, что может с ними произойти – потеряют должность, и на «честно заработанное» уедут в Монако. Всё.

И это создаёт систему мотивации. Смысл вам заниматься стратегированием в таких условиях. Ваш смысл в этот день и в эту секунду – создавать определённую эмоцию. Вот и всё», – возмутился Щелин.

Он подчеркнул, что украинские политики переобуваются каждый месяц, и продолжают работать как ни в чём не бывало.

«Таким образом, наше будущее идёт в НьюВасюки: триллион долларов отсюда, триллион отсюда, скоростной поезд. Это прекрасно, это мечта, за которую вы не должны отвечать. А когда этого будущего не произойдёт – ничего страшного.

Эта идеология безответственности – это корневая идеология либерализма. И на политическом, и на репутационном. Ну, кто на Украине за слова отвечает? Люди меняют позицию каждый месяц, прогнозы не оправдываются – и ничего, публика как любила, так и любит. Всё прекрасно продолжает работать.

Ответственности за произнесённое мнение нет никакой. И что, вы ожидаете, что политики будут по-другому мыслить? Это плоть от плоти этой системы», – подытожил философ.

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