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Украинские политики, чиновники и эксперты не несут никакой ответственности за свои действия и слова, поэтому распространяемая ими пропаганда перестаёт работать.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский философ Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно решение политиков, которые отвечают жизнью за принимаемые решения. А либерализм построен на том, что никто ни за что не отвечает, даже деньгами. Либерализм изначально создавался как идеология аристократии, которая хотела сохранить все свои привилегии, сбросив с себя всю ответственность перед обществом. И нынешние политики не отвечают за принимаемые решения. И вообще не отвечают. Худшее, что может с ними произойти – потеряют должность, и на «честно заработанное» уедут в Монако. Всё. И это создаёт систему мотивации. Смысл вам заниматься стратегированием в таких условиях. Ваш смысл в этот день и в эту секунду – создавать определённую эмоцию. Вот и всё», – возмутился Щелин.

Он подчеркнул, что украинские политики переобуваются каждый месяц, и продолжают работать как ни в чём не бывало.

«Таким образом, наше будущее идёт в НьюВасюки: триллион долларов отсюда, триллион отсюда, скоростной поезд. Это прекрасно, это мечта, за которую вы не должны отвечать. А когда этого будущего не произойдёт – ничего страшного. Эта идеология безответственности – это корневая идеология либерализма. И на политическом, и на репутационном. Ну, кто на Украине за слова отвечает? Люди меняют позицию каждый месяц, прогнозы не оправдываются – и ничего, публика как любила, так и любит. Всё прекрасно продолжает работать. Ответственности за произнесённое мнение нет никакой. И что, вы ожидаете, что политики будут по-другому мыслить? Это плоть от плоти этой системы», – подытожил философ.