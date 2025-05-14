Наше общество потребления не способно воевать – Стюарт

Елена Острякова.  
14.05.2025 18:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинский кризис показал, что США утратили военное лидерство в мире.

Об этом исполнительный вице-президент по стратегии и политике Национальной оборонно-промышленной ассоциации Джен Стюарт заявила в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский кризис показал, что США утратили военное лидерство в мире. Об этом исполнительный вице-президент...

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«Мы задумались о пересмотре годового отчета примерно в то время, когда украинский кризис достиг крайней точки. Тогда в сообществе национальной безопасности стало понятно: если оборонная промышленность не сможет предоставить политикам варианты реагирования, которые им нужны, то США не смогут лидировать в тех областях, в которых они хотели бы лидировать», – сказала Стюарт.

Она считает, что виной всему сформировавшееся общество потребления.

«Наша культура – это культура мгновенного удовлетворения. Я думаю, что нам нужно сделать шаг назад и осознать, что потребовалось 30 лет, чтобы создать оборонную промышленность в том виде, в котором она сейчас существует. Мы не можем рассчитывать, что за один или три года мы решим все проблемы. Поэтому очень важно убедиться, что мы не устанем от того, что до сих пор не решили проблему», – сказала Стюарт.

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