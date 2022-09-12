«Наше время пришло»: Кличко требует от ФРГ танки «Леопард» – чтобы «освободить» всю Украину

12.09.2022  10:18 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Запада дальнейших поставок оружия, апеллируя к нынешним военным успехам ВСУ.

Об этом он сообщил в интервью немецкому таблоиду BILD.

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Запада дальнейших поставок оружия, апеллируя к нынешним военным...

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«Наше время пришло. Весь мир может видеть, что это так. Мы отвоюем нашу землю!», – подчеркнул Кличко.

Кличко отметил, что, то что мы сейчас видим, это первый крупный военный успех Украины, достигнутый также с помощью западного оружия. Ха несколько дней Киев вернул себе 3 тысячи квадратных километров территории.

«Мы освободим всю Украину, однако вопрос в том, насколько быстро это произойдёт и каким будет количество жертв», – сказал Кличко.

«Чтобы лучше защищать и оснащать наших солдат, Украине требуются как раз сейчас срочно дальнейшие поставки оружия. Из Германии, например, решающим были бы танки «Леопард», чтобы контрнаступление могло и далее быстро продвигаться. Моя просьба к правительству ФРГ: поставляйте, что вы можете, чтобы быстрее изгнать российских солдат из нашей страны», – отметил Кличко.

Напомним, глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает от Германии танки Leopard 2, а от США – танки Abrams. В свою очередь, посол России Нечаев обвинил ФРГ в пересечении красной черты из-за поставок летального оружия Киеву. Накачки Украины оружием, по мнению представителя России, требуют от Германии англосаксонские союзники по НАТО. Вместе с тем, у РФ отсутствуют реальные инструменты военного характера для того, чтобы немцы отказались от поставок оружия Украине.

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