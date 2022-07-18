«Нащупали доказательства»: в США обеспокоены обвинениями в создании биооружия

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Новости Украины

США выкачивали из России советские биотехнологии и переманивали ученых до 2013 года, но потом прекратили «сотрудничество» и переключились на Украину.

Об этом сегодня заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константан Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удивительным образом американцы перестали приглашать российских ученых для участия в этих программах после 2013 года. Мы поняли, что в 90-е и нулевые годы американцы всеми правдами и неправдами выкачивали из нашей страны ноухау, технологии, биопрепараты, накопленные с советских времен. И в первую очередь наших ученых, которые за очень небольшие деньги, принимали участие в исследованиях, носивших для американцев прикладной военный характер. Потом российские ученые от этих проектов были отстранены, а ученые с Украины и ряда стран СНГ- продолжили участие в полном объеме. Работы приобрели уже заказной характер в интересах Пентагона», – сказал Косачев.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что Россия должна противопоставить американской биологической агрессии собственную систему вакцинации а также сеть государственных лабораторий.

«Когда за гранты создаются трехкопеечные лаборатории, всегда будет утечка специалистов и интеллектуально собственности», – сказала она.

В России будет создан собственный банк генной инженерии, а также базу исследований, чтобы выявить технологии, позволяющие обходить запреты по видом разработок, носящих гражданский характер, поскольку «преступная деятельность США имеет замаскированный характер».

По ее мнению рефлексия США на парламентское расследование деятельности биолабораторий на Украине выглядит слишком нервно.

«Это подтверждает, что в комплексе мы нащупали те доказательства, которые позволят вывести США из тени маскировки и подтвердить миру существование опасного военно-биологического проекта», – сказала Яровая.