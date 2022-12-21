«Наши амазонки делают пластику, западные спецслужбы в восторге» – глава СБУ

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После начала СВО особое место в украинских спецслужбах занимают женщины, которые проводят настолько «блестящие спецоперации», что приходится потом прибегать к пластическим операциям и изменениям их анкетных данных.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил врио главы СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенно я хотел бы отметить именно женскую составляющую в имеющемся агентурном аппарате. Это просто высший пилотаж, поверьте мне. Это настоящие амазонки контрразведывательной деятельности. После нашей победы, я уверен, что отдельные сюжеты в будущем могут быть экранизированы в конкретных кинофильмах и блокбастерах. Потому что это работа в тылу врага, связанная с активными контрразведывательными мероприятиями. Поэтому им при жизни памятники нужно поставить. Отдельные из них прошли даже через пластическую хирургию, через изменение их анкетных данных. Причем в дальнейшем они также продолжают выполнять данные задачи», – утверждал Малюк, вероятно, намекая на убийцу Дарьи Дугиной.

Он уверяет, что западные коллеги «в восторге от эффективности СБУ».

«Я вам больше скажу. Главы топовых западных спецслужб лично мне неоднократно говорили, что они просто в восторге от нашей работы, службы безопасности Украины. А после отдельных наших операций они были просто поражены и сказали, что они у нас учатся», – бахвалился сбушник.