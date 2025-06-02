Наши чиновники напрочь отказываются брать на вооружение отечественные дроны – разработчик БПЛА

Анатолий Лапин.  
02.06.2025 16:29
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российские разработчики научились производить отечественные дроны, в том числе тяжелые беспилотники, которые могут заменить дорогостоящую авиатехнику, но «на верхах» не хотят брать их на вооружение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил разработчик БПЛА Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские разработчики научились производить отечественные дроны, в том числе тяжелые беспилотники, которые могут заменить...

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«Интересный момент, почему мы не делаем таких операций. Вот, например, для поражения бронетехники часто используются К-52, которые подлетают и «Вихрями» бьют технику. Вот уже года полтора команды ходят, убеждают чиновников, что нам нужен дрон с птурами, который будет это же делать, но не подставляя вертолёт, – и не могут убедить.

Другие команды убеждают, что нам нужны морские безэкипажные катера, чтобы охранять наши берега. И вот я наблюдаю постоянно и сам хожу, и слышу рассказы о всевозможных вот этих вот фондах, всевозможного развития, всевозможной поддержки…

Там люди ходят и убеждают чиновников, а чиновники такие сидят: «Да ваще-то нафиг нам не надо это все, нет, мы не будем поддерживать», – отметил он.

«Я рассказывал про отечественный дрон, тяжелый, полностью отечественный, там уровень импортозамещения больше 90%, там моторы отечественные, даже пропеллеры отечественные, тащат 90 килограммов. Ему же так и не дали поддержку государственную. Сказали, зачем нам еще один дрон в армии, тем более у нас тяжелых дронов дофига.

Правда, в армии их никто не видел никогда, но по бумагам у нас в каждом подразделении есть тяжелый дрон. Вот, наверное, поэтому у нас горят Ту-95, а F-16 прекрасно стоят на аэродромах и никто их не трогает», – заявил Товкач.

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