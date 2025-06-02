Наши чиновники напрочь отказываются брать на вооружение отечественные дроны – разработчик БПЛА

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Российские разработчики научились производить отечественные дроны, в том числе тяжелые беспилотники, которые могут заменить дорогостоящую авиатехнику, но «на верхах» не хотят брать их на вооружение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил разработчик БПЛА Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересный момент, почему мы не делаем таких операций. Вот, например, для поражения бронетехники часто используются К-52, которые подлетают и «Вихрями» бьют технику. Вот уже года полтора команды ходят, убеждают чиновников, что нам нужен дрон с птурами, который будет это же делать, но не подставляя вертолёт, – и не могут убедить. Другие команды убеждают, что нам нужны морские безэкипажные катера, чтобы охранять наши берега. И вот я наблюдаю постоянно и сам хожу, и слышу рассказы о всевозможных вот этих вот фондах, всевозможного развития, всевозможной поддержки… Там люди ходят и убеждают чиновников, а чиновники такие сидят: «Да ваще-то нафиг нам не надо это все, нет, мы не будем поддерживать», – отметил он.