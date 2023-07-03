«Наши что-то темнят» – московский эксперт уверен, что ВС РФ ещё не всё показали

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Российское руководство прекрасно отдаёт себе отчёт, что денацификация и демилитаризация не могут застыть на четырёх недоосвобождённых областях Украины.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политический аналитик Павел Шипилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока о каких-то переменах на фронте я бы говорить не стал. Первая часть [контрнаступления ВСУ захлебнулась], понятно. Я всё равно отношусь уважительно и к их бойцам, и к их возможностям, я понимаю, что это противник, которого следует уважать и шапками его закидывать не стоит. И американское, западное оружие не самое плохое, и с ним приходится бороться всерьёз. Другое дело, что мы получаем опыт, но и американцы тоже получают опыт. Тут взаимная проверка друг друга в возможностях друг друга. Нам, очевидно, не хотелось бы раньше времени показывать свои возможности, за исключением «Кинжалов», пожалуй. Такое ощущение, что мы далеко не всё показываем, что можем», – предположил эксперт.

«Есть ощущение, что несмотря на все сложности (я бы не стал пренебрегать украинскими и американскими угрозами по контрнаступу), тем не менее, в США очевидно, что и первое, и второе, и двадцать пятое – будут отбиты. Гораздо интереснее понять, когда же будет наступление (ВС РФ – ред.). А вот с этим военно-политическое руководство явно что-то такое скрывает, что-то темнят. Понятно, что сами не будут делиться оперативными планами, но, тем не менее, если мы говорим о демилитаризации и денацификации Украины, то совершенно очевидно, что четырьмя бывшими украинскими областями дело не ограничится», – дал прогноз Шипилин.